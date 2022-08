Más de 300 amenazas de muerte ha recibido el futbolista que provocó expulsión de Darwin Núñez

Fuertes amenazas de muerte ha recibido el futbolista Crystal Palace, Joachim Andersen, luego que Darwin Núñez le propinara un fuerte cabezazo merecedor de la tarjeta Roja.

El altercado se generó durante el partido de este domingo en el que Crystal Palace empató a uno con el Liverpool.

Corría el minuto 57′ del encuentro y el Palace ganaba por la mínima diferencia. En ese momento ambos jugadores forcejearon en el interior del área, y Andersen le reclamó con efusividad al uruguayo, y hasta lo empujó.

Núñez finalmente se volteó y le pegó un cabezazo a lo Zidane, que mandó a Andersen directo al piso. El árbitro vio la falta y no dudó en expulsarlo.

Vale destacar que ese partido representaba el debut del uruguayo en Anfield, y la acción generó críticas hasta de su entrenador Jürgen Klopp, quien aseguró que el atacante debe mantener su compostura en la cancha.

“Por supuesto que es roja. Lo provocan todo el rato, pero esa no es la forma de comportarse. Darwin ya sabe que esa no es la reacción que debe tener. Los centrales le harán eso, pero esa no es la reacción”, manifestó el técnico.

Luego de eso, Andersen ha denunciado en redes sociales que durante las últimas horas ha recibido más de 300 amenazas de muerte por parte de los fanáticos del Liverpool.

El futbolista incluso compartió algunas capturas de pantalla de los mensajes amenazantes, y pidió a las autoridades de la liga que tomen cartas en el asunto.

“Recibí tal vez 300 o 400 de estos mensajes anoche. Entiendo que apoyas a un equipo, pero ten un poco de respeto y deja de actuar así de duro en las redes sociales. Espero que Instagram y la Premier League hagan algo al respecto.

