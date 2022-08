Mujer de 37 años queda embarazada de su hijastro

En redes sociales, particularmente en Instagram, una peculiar historia de amor se ha vuelto viral, pues una mujer de 37 años presume el amor y la familia que ha conformado, nada más y nada menos que con quien fuera su hijastro.

Marina Balmasheva se casó hace casi 2 décadas con un hombre llamado Alexey Shavyrin, quien ya era padre de un niño.

Como era de esperarse, Marina se convirtió en la protectora de Vladimir, el hijo de su marido, a quien le dedicó varios años de su vida, dándole protección y cariño, el cual conforme fueron pasando los años se convirtió en un amor prohibido.

Cuando su hijastro cumplió la mayoría de edad, Marina descubrió que en realidad estaba enamorado de él. Y no solo eso, el sentimiento era mutuo, por lo que iniciaron un romance a escondidas de todos, sobre todo del padre y del esposo.

Finalmente, tras un largo tiempo, Marina y Vladimir decidieron contarle la verdad al mundo, pese a que esto causó un tremendo sisma familiar entre los Shavyrin.

A pesar de las dificultades, madrastra e hijastro, ahora de 23 años, se convirtieron en marido y mujer y hoy son padres de un bebé de 20 meses y están a la espera de otro.

“Hay una cosa: él se enamoró de mí con todas mis cicatrices, celulitis, exceso de piel y personalidad. Y no quiero parecer mejor de lo que soy”, declaró Balmasheva en entrevista para The Sun, en donde también aclaró que no se arrepiente de la decisión que tomó pero sí lamenta el problema que causó entre su actual pareja y su exesposo.

Por su parte, Alexey asegura que su exmujer sedujo a su hijo, aprovechándose de su inexperiencia en el amor.

“Ella sedujo a mi hijo… No había tenido novia antes de ella. No fueron tímidos para tener sexo mientras no estaba en casa. Hubiera perdonado el engaño si no fuera porque es mi hijo”, agregó.

