Steve Toussaint recibió ataques racistas y de odio en redes sociales por su participación en ‘House of the Dragon’

Falta menos de una semana para que se estrene ‘House of the Dragon’, el esperado spin-off de ‘Game of Thrones’ que devolverá a los fans al universo creado por George R. R. Martin durante el reinado de la dinastía Targaryen.

Aunque la serie también esté ambientada en los Siete Reinos durante uno de sus períodos más convulsos, en esta ocasión los productores han apostado por realizar cambios importantes con respecto a su predecesora para adaptarse a los tiempos que corren, reduciendo la violencia sexual -en especial contra las mujeres- y contratando a un elenco mucho más diverso.

No todos los fans de la historia están de acuerdo con esta última decisión, y las primeras imágenes en las que Steve Toussaint aparece caracterizado como Corlys Velaryon, el personaje conocido también como la Serpiente Marina, han causado un gran revuelo simplemente porque este actor británico es negro. Y el problema es que muchos le han dejado muy claro que no es bienvenido.

“Cuando obtuve el papel, me dije literalmente que era un trabajo más porque tengo amigos negros que habían tenido cameos o papeles recurrentes en ‘Game of Thrones’. No me di cuenta de que era algo mucho más grande hasta que sufrí ataques racistas en las redes sociales. Sí, esa m*** ocurrió de verdad“, ha explicado ahora el intérprete en una entrevista a The Hollywood Reporter.

Sus allegados también han sufrido indirectamente las consecuencias de su fichaje para ‘House of the Dragon’ al tratar de defenderlo en las redes sociales como la elección perfecta para dar vida a uno de los hombres más importantes de la historia de Poniente, que navegó hasta los confines del mundo conocido, se casó con una princesa y sirvió con valentía a cinco reyes y una reina.

Personalmente, Toussaint ha preferido mantenerse alejado de plataformas como Reddit, a las que otras estrellas de adaptaciones literarias sí recurren para tantear la opinión del fandom, porque sabe que allí se está llevando a cabo un debate muy intenso a costa suya, o más bien a costa del color de su piel.

Por mucho que respete la pasión de los lectores de ‘Una canción de hielo y fuego’, él no piensa permitir que su opinión les afecte: “Si te molesta tanto, no veas la serie”, les ha recomendado.

