Tyson Fury prepara su salto a Hollywood y “grabar un disco” con Adele o Ed Sheeran

El exboxeador Tyson Fury, antiguo campeón de los pesos pesados, está convencido de que puede protagonizar una exitosa carrera en Hollywood si se lo propone, siguiendo así el camino marcado por estrellas de la talla de Dwayne “The Rock” Johnson, Vin Diesel, John Cena o su compatriota Vinnie Jones.

Una vez retirado de los cuadriláteros, el deportista está analizando sus opciones profesionales para el futuro y, sin duda, el mundo del espectáculo le tienta mucho. De hecho, en estos momentos está preparando un documental sobre su vida junto al gigante Netflix, en el que ofrecerá su propia visión de su exitosa y en ocasiones polémica trayectoria como púgil.

😲😲 Tyson Fury se retira… ¡tres días después anunciar su regreso! https://t.co/59UKGzjILQ — MARCA (@marca) August 12, 2022

“No me va nada mal fuera del boxeo. El mundo me ofrece ahora muchas oportunidades. Estoy haciendo un documental para Netflix. Y quién sabe, quizá puedan verme algún día en la gran pantalla”, reveló en conversación con la revista The Ring. Por si eso no fuera suficiente, Fury también quiere coquetear con la industria musical y, con suerte, emular el éxito de artistas como Adele o Ed Sheeran.

“Voy a grabar un disco muy pronto. Sí, quizá haga algo con Ed Sheeran o Adele”, añadió en unas declaraciones que, sin embargo, podrían suponer una mera broma dado su travieso carácter.

