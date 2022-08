Cardi B recomienda lavarse el cabello con agua de cebolla hervida para darle más brillo

Si bien Cardi B puede tener acceso a los mejores tratamientos y productos del mercado, reveló que el secreto de su cabello saludable es un alimento básico de la despensa que provoca lágrimas: las cebollas.

La rapera de 29 años usó Instagram para compartir el procedimiento que utiliza y que consiste básicamente en lavarse el cabello con agua de cebolla hervida.

“Las dos últimas veces que me he lavado el pelo, he hervido cebollas y he utilizado ese agua para aclarármelo” Cardi B

Y para quienes tengan reparos a la hora de darle una oportunidad a este tratamiento, Cardi promete que no deja ningún tipo de olor y que aporta además mucho brillo.

“Solía ​​hacer esto hace seis años cuando comencé mi viaje de crecimiento saludable del cabello. Me detuve porque me volví muy floja. Es inodoro y noto que me ha ido dando brillo al cabello”, continuó explicando en la publicación a la que añadió una vista en primer plano de su cabello largo hasta la cadera para mostrar el progreso que ha logrado.

En cuestiones de belleza, Cardi B cree firmemente que, si algo funciona, no hay motivo para no compartirlo con el resto del mundo. Da igual que sean operaciones de cirugía estética, que ella nunca ha ocultado, o remedios caseros de esos que utilizaban las abuelas.

Allá por 2014 comenzó a seguir una rutina del cuidado del cabello muy estricta para que su melena le creciera más allá de los hombros. Su secreto para decir adiós para siempre a las extensiones es una mascarilla tan efectiva como asequible, a base de aguacate, mayonesa, huevo, aceite de ricino o de oliva y miel. View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

