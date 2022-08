Cómo hacer guacamole con poco dinero, según el chef José Andrés

El guacamole es una exquisita salsa que puede resultar un gusto caro cuando se tiene un presupuesto ajustado. El reconocido chef José Andrés comparte la manera en la que se puede hacer guacamole con poco dinero.

El chef fundador de World Central Kitchen aconseja cómo preparar guacamole en respuesta al video publicado por el Dr. Mehmet Oz en el que critica el aumento de los precios de alimentos debido a la inflación.

El “Dr. Oz”, candidato republicano al senado de Pensilvania, compra brócoli, espárragos y zanahorias por un total de $10 dólares. Luego, el también personaje de televisión toma guacamole de $4 y salsa fresca de $6. “Chicos, son $20 por crudités y esto no incluye el tequila. Esto es indignante…”, señala en el video.

Algunos usuarios creen que el “Dr. Oz” no sabe comprar comestibles con un presupuesto reducido. El chef José Andrés opina que preparar el guacamole en casa puede resultar mucho más barato que comprarlo ya hecho.

El chef José Andres reconoce que todo está muy caro, pero se puede obtener guacamole y salsa a un costo mucho menor que el que señala el “Dr. Oz”.

“¡El aguacate ahora está muy caro! ¡La última vez que compré aguacates estaba en México!¡pero aun así es más barato si lo haces tú mismo! y si le agregas cilantro, tomatillo, cebolla, puedes hacer un delicioso guacamole, ¡más grande y más barato!”, escribe José Andrés.

And yes you are right people! avocado now is very expensive! 🥑Last time I bought avocados I was in Mexico!☺️but still is cheaper if you make it yourself!😇and if you add a tone of cilantro, tomatillo, onion, you can make a delicious guacamole, bigger and cheaper! https://t.co/AzLHh2SRHR

— José Andrés (@chefjoseandres) August 15, 2022