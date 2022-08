El Oscar que ganó Troy Kotsur por su actuación en ‘CODA’ fue robado

El Jeep del actor de ‘CODA’, Troy Kotsur, con su premio Oscar adentro, fue robado durante el fin de semana mientras visitaba su ciudad natal de Mesa, Arizona.

Kotsur quiso llevar el galardón a un homenaje que le habían organizado por su logro al convertirse en el primer actor principalmente sordo en ganar un Oscar, pero acabó perdiéndolo cuando un ladrón tenía los ojos puestos en su auto para que en la primera oportunidad huyera con él.

“Un niño pequeño robó mi auto mientras tenía mi premio Oscar en mi Jeep”, había denunciado Troy en tuits ahora eliminados, aunque lo que ocurrió después ha sido un milagro.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Mesa compartió detalles sobre el robo informando a su vez que tanto el vehículo como su contenido, incluido el trofeo de oro del actor, fueron recuperados y devueltos a su propietario.

“Podemos confirmar que el vehículo del Sr. Kotsur fue robado y recuperado anoche aquí en Mesa. Una vez que el Sr. Kotsur notificó al departamento sobre el robo, los oficiales comenzaron su investigación y, mediante técnicas de investigación, ubicaron el vehículo con dos menores sospechosos dentro”, anunciaron.

Los menores admitieron haber cometido el delito y fueron acusados ​​de robo de medio de transporte. Ambos fueron remitidos al Sistema de Tribunales de Menores del Condado de Maricopa, según también se esclareció.

El pasado 27 marzo, Troy Kotsur se convirtió en el primer intérprete masculino totalmente sordo en ganar una estatuilla dorada por su trabajo en la película ‘CODA’, sobre una adolescente oyente en una familia en la que el resto de miembros son sordomudos.

“Esto está dedicado a la comunidad sorda, la comunidad ‘CODA’ y la comunidad discapacitada”, dijo Kotsur en lenguaje de señas tras recibir el premio.

La película, además, ganó los otros dos Oscar a los que estaba nominada, Mejor Guión Adaptado y Mejor Película. View this post on Instagram A post shared by Troy Kotsur (@troykotsur)

