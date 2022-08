Grabó el extraño ruido que causó pánico entre los pasajeros de un avión y fue retenido en el aeropuerto

El miedo a volar es un temor bastante frecuente. Estar a miles de pies de altura y pensar en la posibilidad de que surja alguna complicación, genera una gran incertidumbre en muchas personas. En España, donde los ciudadanos atraviesan un caluroso verano con frecuentes olas de calor que superan los 40°C, muchos deciden viajar a la costa para refrescarse de las temperaturas agobiantes que los aquejan en las ciudades. Pero en un vuelo de Madrid a Menorca sucedió algo que inquietó a los pasajeros.

Ángel Gaitán Risco, un mecánico madrileño, viajaba desde la capital la isla de Menorca (Islas Baleares) para disfrutar de unas vacaciones junto a su familia, pero fue retenido por la comandante del vuelo a su llegada. El pasajero compartió a través de su cuenta de TikTok su relato, que se volvió viral y alcanzó casi seis millones y medio de reproducciones.

“Llevamos así 20 minutos y me dicen que es normal”, explicó el hombre, en un clip que filmó dentro del avión, en el que se escucha un ruido constante y fuerte. Muchos pasajeros se asustaron por no saber de dónde provenía el sonido, pero el tiktoker aseguró que los tripulantes de vuelo no les proporcionaron información ante sus consultas.

El avión despegó y llegó a su destino con normalidad. Pero, a la llegada al aeropuerto, Gaitán compartió un nuevo video en la red social, en el que contó que lo retuvieron por filmar los instantes en los que se producía el ruido. “La comandante del avión me retuvo en la puerta, no me dejaba salir, y nos dijeron que nos esperaba la Guardia Civil fuera. Solo porque grabé el ruido que tenía el avión, muy fuerte, y le dije a la tripulación que no me parecía normal que despegáramos así. El ruido llevaba 20 minutos antes del despegue e Iberia permitió que volara un avión con un ruido que tenía a todos los pasajeros angustiados”, explicó.

Era un ruido común

El pasajero, ante la incertidumbre, consultó a un amigo, experto en la mecánica de los aviones, quien le aclaró que se trataba de un ruido común en los Airbus A320. Pero aun así, el hombre criticó la atención de los trabajadores aeronáuticos, al afirmar que no se preocuparon en informar y tranquilizar a los pasajeros en ningún momento.

“Le mandé los videos al jefe de mecánicos de una gran compañía de aviones, que es mi cliente, y me dijo: ‘Entiendo que se asustaran todos, porque es un ruido muy molesto. Pero no te preocupes, porque no pasa nada. El problema son los flats y los slats (piezas móviles del avión situadas en la parte posterior de las alas, que se emplean para volar a velocidades más bajas), que hacen ese ruido'”, señaló.

Y destacó: “Pero intentar requisarme el celular y las grabaciones no tiene sentido. Por eso denuncié a la comandante. Soy una persona que tiene derecho a preguntar y, si no contestan, generan más incertidumbre y miedo”. Para cerrar, el pasajero contó la angustia que pasó en un viaje que debía ser placentero: “Me quedé sin las valijas, porque nos dijeron que justo las dos que estaban a mi nombre se perdieron, pero estoy de vacaciones en Menorca”.

