Las 3 palabras que están prohibidas de decir durante un vuelo

Como cualquier cosa en este mundo, viajar en avión tiene determinadas reglas que todo pasajero debe seguir antes, durante y después del vuelo, para seguridad de todos los que se encuentran a su alrededor.

Seguramente una de las cosas que más tienes en claro es la documentación que debes presentar en el mostrador, sobre todo en vuelos internacionales, así como las cuestiones del equipaje; sin embargo, hay otras cosas que todo pasajero debe saber justo antes de abordar su vuelo.

En TikTok, una azafata argentina identificada como @barbieac.ok compartió un video que se ha vuelto viral, respecto a 3 palabras que, tanto los viajeros como la tripulación, tienen prohibidas decir durante un vuelo.

¿Cuáles son esas palabras vetadas durante un viaje? Emergencia, fuego o bomba, ya que estas podrían provocar que la mayoría de las personas que están al interior del avión entren en pánico.

“Por eso, usamos códigos especiales y es obligatorio conocerlos”, agregó la asistente de vuelo.

Más cosas que están prohibidas durante un vuelo

La azafata también reveló algunas otras cosas que ella y sus compañeras no pueden hacer en un viaje, como el no recibir propinas por parte de los pasajeros, no hablar en voz alta entre ellos, masticar chicle, correr en el avión, usar auriculares, ver películas, leer o tener tatuajes visibles.

Por último, también reveló el por qué se apagan las luces del avión durante el vuelo, y no es precisamente para que descansen los pasajeros.

"En realidad, las luces de la cabina se apagan para que los pasajeros se acostumbren a la oscuridad en caso de emergencia o evacuación. Si evacúas el avión en medio de la noche, tus ojos deben estar preparados", finalizó.

