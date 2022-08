Ivonne Montero le tira con todo a Salvador Zerboni y lo llama fantoche

Ivonne Montero sigue dando de qué hablar tras su participación y su triunfo en “La Casa De Los Famosos”, y es que luego de darse a conocer en redes sociales unas declaraciones de Salvador Zerboni en el que aseguraba que la había ayudado con algunos gastos hospitalarios de su hija hace unos años, ella lo desmiente.

En un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la actriz narró cómo fue que sucedieron realmente los hechos y acusó al actor, con quien sostuvo una relación amorosa en el pasado, de

“Yo descubrí que él había planeado llegar con una reportera al hospital aquella noche, y me acuerdo que salí y, cuando lo abracé, alcancé a verla. La verdad no dije nada porque sí necesitaba un abrazo en ese momento. Dijo que había pagado parte de la cirugía de mi hija. ¿En qué momento? Pero, de verdad, Zerboni no me invitó ni un café. Es un gran fantoche que no tiene por qué colgarse medallas que no le corresponden”, dijo Ivonne.

En otros temas, la actriz reveló que ya tiene pensado qué hará con el premio que se ganó en el reality, asegurando que será utilizado para tratamientos médicos que su pequeña hija Antonella necesita debido a la condición cardiaca congénita que padece.

