Ivonne Montero desmiente que Salvador Zerboni haya pagado la cirugía de su hija y afirma que “ni un café” le brindó

La actriz Ivonne Montero sin duda fue una de las participantes más controversiales de ‘La Casa de los Famosos 2’, tanto por las discusiones como por los presuntos romances que en una oportunidad se llegó a revelar, tal como lo fue algo muy personal que vivió con Eduardo Rodríguez.

Sin embargo, muchos la criticaron y consideran que ganó por haberse “victimizado” ante la realidad y condición de salud que padece su pequeña Antonella que nació con una particularidad en el corazón que debe ser atendida con regularidad.

El actor Salvador Zerboni presuntamente habría dicho durante su participación en ‘LCDLF2’ que él según le prestó ayuda económica a Montero para tratar la salud de su hija. A su vez, la actriz se vio en la obligación de desmentirlo, debido a que ella considera que todo estuvo arreglado para el momento en el que el villano de telenovelas la visitó en el centro de salud.

“Me enteré que en la casa estuvo diciendo que él había pagado parte de la cirugía de mi hija. Él aprovechó que mi nena estaba mal en el hospital, para irme a visitar a darme compañía, y cuando yo salgo del hospital para saludarlo… alcanzo a ver a una reportera al fondo tomándonos fotografías“, expresó en ‘Vaya Vaya TV’.

La ganadora de la segunda temporada del reality show aseguró que toda esa visita siempre estuvo planificada y que simplemente se habría querido aprovechar de la situación que estaba atravesando mientras la pequeña estaba recluida en un centro de salud.

Montero explicó que el mexicano no tuvo ningún agrado con ella, pues no le ofreció nada más allá de ver como una periodista les tomaba fotos mientras ellos tenían una conversación en las afueras del nosocomio. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

“Él planeó la visitaba para hacerse publicidad de que me estaba apoyando, y además que no fue capaz ni de brindarme ni un café. Ni decirme, oye vamos a cenar aquí en la cafetería de afuera, pero eso sí, está diciendo que pagó parte de la cirugía de mi hija. Ay Zerboni, estás pero muy mal”, añadió la mexicana.

