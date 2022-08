Mau Nieto rompe el silencio y niega acusaciones de abuso

El comediante mexicano Mauricio Nieto se encuentra en medio de la polémica luego de que la productora de stand up Melissa Yamel recurriera a sus redes sociales para denunciarlo públicamente por abuso sexual.

Melissa indicó que tuvo relaciones sexuales sin su consentimiento con Nieto luego de que decidió acercarse a él y comentarle entonces que le había gustado su especial de comedia estrenado en la plataforma de Netflix.

“Al verlo me emocioné mucho, pues él acababa de estrenar su primer especial en Netflix. Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó: ‘¿Qué estás tomando?’ (…) Recuerdo haberle preguntado: ‘Mauricio Nieto, ¿por qué me invitas tantos tragos?’, ‘Para poder cog*r contigo’ -respondió“, se lee en un hilo de Twitter sobre la supuesta acción que se dio en 2018.

Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro 🧵de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018. pic.twitter.com/zwYzTsQAd1 — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

Ahora Mauricio, quien también es conocido por conducir ‘100 latinos dijeron’ por Estrella TV, ha emitido un comunicado en el que reacciona ante lo publicado por Yamel y dice que presentará las pruebas que él tiene para poder demostrar su inocencia.

Asimismo, advierte que ejercerá las acciones legales necesarias para defender su integridad y evitar que su carrera de muchos años se vea afectada.

“Quiero decirles que estoy tranquilo y dispuesto para que, en caso de ser necesario, aporte los elementos con los que cuento, y que acreditan mi plena inocencia” Mau Nieto

“Todos los que me conocen saben que soy una persona que predica con valores e ideales íntegros, y como alguien que reprueba cualquier conducta que atente contra la dignidad y derechos de cualquier persona. (…) De igual manera, de ser el caso, ejerceré las acciones legales necesarias para defender mi integridad como persona“, expresó en su perfil de Instagram.

En ese sentido, Mau Nieto dijo apoyar que las víctimas de cualquier delito acudan ante las autoridades para denunciar posible hechos delictivos. Sin embargo, presumió que el abuso sexual del que lo acusa Melissa Yamel podría ser producto de su confusión entre un acto consensuado y uno forzado.

“Existe una gran diferencia entre los encuentros sexuales consensuados y aquellos que atacan la libertad sexual de las personas; confundirlos causa daños irreparables a nivel personal, familiar y laboral, afectando una carrera que he construido durante muchos años y con mucho esfuerzo”, finalizó. View this post on Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

Por otra parte, hasta este día no hay ninguna denuncia formal, pero ha trascendido que la Fiscalía de la Ciudad de México se puso en contacto con la presunta víctima para apoyarla si decide emprender cualquier tipo de acción legal. Buenas tardes, hemos hecho contacto con usted por mensaje directo para brindarle atención— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 15, 2022

