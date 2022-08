Amber Heard contrata nuevos abogados en medio de la apelación del veredicto de Johnny Depp

Amber Heard despidió a su abogado principal, Elaine Bredehoft, y contrató a un nuevo equipo legal para que la representen en su demanda por difamación contra Johnny Depp mientras intenta apelar el veredicto de culpabilidad de más de $10 millones.

Un portavoz de la actriz de ‘Aquaman’ anunció que contrató a David L. Axelrod y Jay Ward Brown del bufete de abogados Ballard Spahr para dirigir su consejo. Ben Rottenborn, por su parte, continuará como abogado adjunto.

“Agradecemos la oportunidad de representar a la Sra. Heard en esta apelación, ya que es un caso con implicaciones importantes de la Primera Enmienda para todos los Estados Unidos”, expresaron en un comunicado.

“Confiamos en que la corte de apelaciones aplicará la ley correctamente, revocará el juicio contra la Sra. Heard y reafirmará los principios fundamentales de la libertad de expresión”, señalaron.

Los abogados que la defendieron en tan mediático proceso recibieron críticas y hasta burlas por su proceder, por lo que Amber Heard ha decidido empezar de cero para preparar su defensa y, concretamente, el recurso de apelación que pretende interponer para revertir la sentencia.

Después de que terminó el caso en una corte de Virginia, la estrella de ‘Pirates of the Caribbean’ ganó el juicio y se le otorgó la suma de $10 millones como compensación por daños y perjuicios. Por otro lado, Heard recibió $2 millones por su reconvención.

El jurado descubrió que Amber había difamado a Johnny en un artículo de opinión de 2018 para el Washington Post, en el que habló sobre sus experiencias con el abuso doméstico.

Aunque el actor no era nombrado, sus abogados argumentaron que eso implicaba que él fue abusivo sexual y físicamente en el transcurso de su relación con Amber, algo que él ha negado. View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

Sigue leyendo: La oferta millonaria que recibió Amber Heard para protagonizar una película para adultos

– ¿Por qué era importante para Amber Heard revelar la supuesta disfunción eréctil de Johnny Depp?

– Johnny Depp dirigirá su primera película en 25 años con Al Pacino como coproductor

– Revelan la primera imagen de Johnny Depp como el Rey Luis XV