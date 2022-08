Larry Hernández pudo haber lastimado a sus fans por un ataque de ira que tuvo en un concierto en Arizona

La estrella de la música regional mexicana, Larry Hernández, inició su gira 2022 con mucha fuerza el pasado fin de semana tocando un espectáculo excepcional para una multitud con entradas agotadas en Phoenix, Arizona.

El sábado por la noche, Larry hizo resplandecer el Celebrity Theatre con su talento sin igual que lo ha convertido en la superestrella de renombre mundial que es hoy, sin embargo, videos de un hecho protagonizado por el cantante, rápidamente se hicieron virales ocasionando una ola de fuertes críticas hacia él.

Lo que ocurrió fue que un incidente hizo que el intérprete de ‘El Baleado’ se pusiera fúrico en esta presentación que forma parte de la gira que se encuentra haciendo por Estados Unidos, y en lugar de calmarse optó por el uso de la violencia.

A mitad del show se enojó, al parecer, porque unas de las pantallas que le sirven como monitores no funcionaba y comenzó a aventar, patear y destrozar el equipo.

Los presentes se mostraron en shock por lo que estaban viendo, pues los objetos cayeron muy cerca de las personas que estaban en la primera fila de su concierto.

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas aseguran que estaba alcoholizado, ya que enseguida del destrozo Larry se dirigió a su mesa de tragos y beber de su vaso.

“Supongo es el momento en el que le reventó la tacha”, “Siempre va a ser un naco”, “No sirve para cantar”, “Ese tipo es muy prepotente”, “Uy qué mal, pues es como muy agresivo el tipo. Menos mal que no me gusta su música, triste por él😱”, “¿En serio la gente paga por verlo? ¿Peor aún por escucharlo?”, on algunos comentarios que se podían leer en la red.

El cantante, de 45 años, luego intentó solucionar la polémica con un mensaje que publicó en historias de Instagram, aunque sólo logró enfurecer más a los internautas.

“No era bocina, era un monitor donde leo las canciones, pero ya ves, la gente le pone de más, saludos. Aparte yo las compro, que les valga ver**”, expresó.

Sigue leyendo: Chiquis Rivera y Larry Hernández se reencuentran y mueven juntos la colita

– Fanática de Bad Bunny intentó alcanzarlo en el escenario y sufrió un grave accidente

– Así es la casa rodante en la que viajan Larry Hernández y Kenia Ontiveros