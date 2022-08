Nacho Casano y Daniella Navarro gritan su amor y confiesan que están enamorados

La historia de amor de Daniella Navarro y Nacho Casano fue inesperada. Pocos días antes de que terminara ‘La Casa de los Famosos’ ambas personalidades se unieron en un amor que ahora continúa y crece fuera del reality show de Telemundo y ellos no tienen miedo de demostrar sus sentimientos ante el mundo.

En una publicación que Casano le dedicó a la venezolana confesó que está enamorado y ella en la respuesta que le dio en los comentarios también aseguró que el amor que siente es muy grande. Esta publicación de Casano sobrepasó los 39,000 me gustas y tiene miles de comentarios.

“Yo sé que es complicado de creer, a veces ni yo mismo lo entiendo. Pero desde hace un tiempo dejé de tratar de entenderlo y me dediqué a sentirlo. Vamos paso a paso, día a día. Son tiempos difíciles en los que todo el mundo tienen una opinión, un prejuicio, una idea que le compraron a alguien y nos golpean con eso como si fuera una verdad absoluta, sin siquiera pensar si esa idea venía con malicia, como parte de un juego en el que ensuciar el nombre del otro era la estrategia desde el día uno. De entre todo lo difícil, lo duro, el dolor y el llanto que ocurrió en esa casa, fue ahí también donde encontré hermanos de la vida y hasta una mujer de la que jamás creí podría enamorarme. Pero aquí estoy, dedicándole este posteo, apoyando cada uno de sus pasos, y luchando para que podamos tener un futuro pese a todo el pasado público con el que contamos”, dijo Nacho Casano.

Asimismo, el actor argentino, que obtuvo el tercer lugar en ‘La Casa de los Famosos’, aseguró que tanto él como Navarro ya se perdonaron y quieren pasar la página y apostar a lo que viene y trabajar por eso.

Por su parte, Navarro comentó unas lindas palabras hacia su pareja y le agradeció: “Me enamore de ti sabiendo lo que eres,sabiendo que nuestro amor no sería fácil, que tendríamos millones de obstáculos, aún con eso mi corazón lo hizo y lo volvería hacer una y otra vez si es necesario… No nos soltemos nunca… Miooooooooooo. Gracias amor mío por no correr conociendo mis demonios , gracias amor mío por no querer cambiarme pero gracias por ayudarme a controlarlos, tú me haces bien”, fueron las palabras de la venezolana que salió como quinta finalista de ‘La Casa de los Famosos’.

