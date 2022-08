Adamari López: “El tiempo lo cura todo, date tiempo”

Adamari López es una de las personalidades del entretenimiento latino que más utiliza los reels en Instagram para crear contenido. La presentadora y actriz boricua suele dejar mensajes o desatar las risas de sus seguidores en pocos segundos con este tipo de videos.

En esta oportunidad envió un mensaje acerca del tiempo y lo que causa en las personas cuando saben ser pacientes y esperar: “Por si nadie te lo ha dicho hoy: tranquila, tómate el tiempo que necesites hasta que vuelvas a ser tú”, narró la conductora boricua de ‘Hoy Día’ de Telemundo en este video.

Además, agregó este texto: “El tiempo lo cura todo, date tiempo”.

Este tipo de mensajes son muy habituales en la cuenta de Adamari López. Hace algunos días dio un mensaje que la gente aseguró podría ser una indirecta para Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija Alaïa, quien ahora mantiene una relación sentimental con Evelyn Beltrán.

Mientras bailaba junto a su hermano de fondo sonaba el tema “Mi mayor venganza” y ella lo cantó mientras movía su cuerpo al ritmo de la salsa.

“Yo te lo regalo. Llevátelo lejos. Él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será que te quedes con él”, cantó la boricua.

“ay yaaa superalo y no le des tanta importancia”, “Eso me huele a despecho, ya dale vuelta a la página brilla con tu propia luz estás en tu mejor momento”, “Esa indirecta para quien es ??”, “No se pero la siento un poco dolida algo le hizo Toni que ella no se lo perdona. Pero está más fina que nunca”, “Ya supera la separación de tony querida”, “ya para de tirar indirectas y disfruta tu soltería sin comentarios !!!! La@vida es una sola !!!!”, “Chaparrita ya deja eso en paz, muchas indirectas”, “Nada que lo superas. Pasa la hoja y pa’lante Ada” y “Sabe a dolor… y molestia. Si ya lo dejaste ir. Ya dale vuelta a la página”.

