Carlos Calderón regresó a ‘Despierta América luego de su separación con Vanessa Lyon

El conductor de televisión Carlos Calderón en las últimas semanas se ha visto envuelto en infinidades de comentarios negativos en su contra por la situación personal que está atravesando recientemente con quien fue su pareja durante algún tiempo. En medio de la situación, el mexicano se tomó unos días para descansar.

Luego de haberlo solicitado tanto, la audiencia de ‘Despierta América’ logró ser complacida con su regreso, y es que a través de las diversas plataformas los internautas preguntaban qué pasaba con él debido a que no lo habían visto más en el programa matutino.

Como ya es costumbre, el presentador en la sección ‘Sin Rollos’ demostró la energía con la que ha regresado. Además, realizó su trabajo como siempre ha estado acostumbrado, pues habló sobre los temas que son tendencia. De esta forma se encargó de que no le afectara todo lo que está atravesando en su vida privada.

“No puedes faltar Carlitos, eres indispensable para ‘Despierta América'”, “Ojalá y se arregle la cosa con Carlos y su ex, que puedan ser amigos ya que ella se ve asustada y triste”. Sin embargo, las opiniones tras su regreso estuvieron divididas, algunos dijeron: “El abusador está de nuevo”, “Ya está otra vez el sinvergüenza”, “Ese Carlos que hace en un programa familiar?”.

A su vez, en algunos comentarios que dejaron en las publicaciones que colgaron en el Instagram oficial del programa fueron varios seguidores quienes consultaron si no hablaría de la situación personal que atraviesa con Vanessa Lyon, la madre de su hijo.

Aparentemente la expareja del mexicano estaría en búsqueda de un domicilio, así como de un empleo para poder seguir costeando los gastos de su pequeño. View this post on Instagram A post shared by Carlos Calderon (@carlitoscalderon)

Cuando el problema se dio a conocer, Calderón aclaró que por respeto a la mamá de León no daría más declaraciones sobre las acusaciones que le hacían, hecho que hasta la fecha ha cumplido.

La situación legal entre ellos no ha podido ser resuelta, y es que se espera que próximamente se vean las caras en un tribunal donde van a definir las visitas, el tema económico y otros puntos claves que tienen que ver con el pequeño que nació fruto del amor que algún día tuvieron.

