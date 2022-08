Arrestaron a Alberto Aguilera Jr., hijo de Juan Gabriel, en Texas

Este 17 de agosto trascendió que Alberto Aguilera Jr., el hijo mayor del fallecido cantante mexicano Juan Gabriel, había sido detenido y puesto a disposición de las autoridades de El Paso, Texas.

En el momento, no se confirmaron los motivos concretos de su arresto, pero se maneja una posible razón, ya que tiene antecedentes que lo han colocado en medio de la polémica.

Se sabe que en 2012 tuvo problemas con la policía local por el delito de acoso a un servidor público, incluso llevó un proceso tras ser declarado culpable del cargo y fue sentenciado a 5 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y una multa de $500 dólares. No obstante, en 2015 violó los términos de su libertad condicional y la sentencia se extendió hasta el 19 de julio de 2022.

Sin embargo, éste no es el único problema legal en el que ha estado relacionado el hijo adoptivo de Juan Gabriel, pues antes de morir el cantante puso su distancia debido a los múltiples escándalos en los que estuvo involucrado.

Es importante señalar que Alberto, quien fue adoptado por el Divo de Juárez a sus 12 años, ha enfrentado problemas de adicción al alcohol desde hace mucho tiempo, pues al parecer las múltiples pérdidas a lo largo de su vida, lo llevaron a buscar un refugio en las bebidas.

Alberto Aguilera estuvo en una clínica de rehabilitación en 2019 y también se le relacionó con posesión de sustancias ilícitas.

Por si fuera poco, se ha enfrentado a demandas por violencia familiar y disputas con sus hermanos por la repartición de bienes de Juan Gabriel, las cuales siguen vigentes.

La noticia llega justo a unos días del sexto aniversario luctuoso del intérprete de ‘Abrázame Muy Fuerte’ y en medio del lanzamiento de “Ya”, el último sencillo que Juan Gabriel grabó con El Recodo. View this post on Instagram A post shared by Juan Gabriel (@soyjuangabriel_)

