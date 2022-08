Llega a el servicio Uber Charter a Nueva York y Nueva Jersey

A partir de hoy, jueves 18 de agosto, los usuarios de Uber en las zonas metropolitanas de Nueva York y Nueva Jersey podrán solicitar viajes en grupo a través de Uber Charter. Ahora es más fácil que nunca reservar un vehículo para traslados de grupos grandes.

Qué puedes hacer con Uber Charter

1- Tiene diferentes opciones de vehículo: Encuentra el ideal para el tamaño de tu grupo, destino y tipo de evento. Los usuarios pueden elegir entre un party bus, charter o minibus.

2- Tarifas por adelantado: Sin estrés y sin sorpresas. Conoce la tarifa antes de reservar. Puedes agregar o eliminar paradas hasta tres días antes de que inicie el viaje.

3- Paga con un solo clic: Los viajes de Uber Charter se pueden pagar directamente desde tu app de Uber con el método de pago registrado en la aplicación o con Uber Wallet, tal y como lo sucede con cualquier otro viaje con la app de Uber.

4- Uber Charter ahora está disponible en las áreas metropolitanas de la Ciudad de Nueva York, Nueva Jersey, Miami, Orlando, Tampa Bay, Dallas-Fort Worth y Houston; y estará disponible en más ciudades en los próximos meses.

Dónde estará disponible Uber Charter en Nueva York y Nueva Jersey

En la Ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, Uber Charter estará disponible para quienes inicien su viaje en las siguientes ubicaciones: Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens, Staten Island, Westchester County, Nassau County, Suffolk County, así como la parte norte y central de Nueva Jersey.

Uber puede brindar este nuevo servicio gracias a su asociación con la empresa US Coachways, líderes en la industria del transporte terrestre y quien será el proveedor oficial de autobuses de alquiler para Uber Charter, lo que permitirá que Uber facilite más opciones de movilidad para que los usuarios realicen viajes en grupo.

Uber Charter es un servicio que permite reservar buses para traslados de grupos grandes.

Cómo funciona Uber Charter para los operadores de autobuses

A medida que la recuperación tras la pandemia avanza, esta alianza es una oportunidad para los operadores de autobuses, ya que les provee con aún más flexibilidad y la oportunidad de mejorar sus ganancias. Los operadores afiliados recibirán las solicitudes de Uber Charter a través del software SubOut de US Coachways. Las tarifas son definidas utilizando el algoritmo de precios de SubOut a partir de una valuación del mercado basada en la oferta y la demanda. Una vez definida la tarifa, la oferta es mostrada a los operadores y ellos deciden qué tarifas aceptar. Los operadores no están obligados de ninguna manera a aceptar las solicitudes de Uber Charter y su decisión no impactará sus posibilidades de acceder a otras ofertas en la plataforma de SubOut.

