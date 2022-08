“Mau Nieto me drogó”, el conductor de ‘100 latinos dijeron’ suma nueva denuncia

El comediante Mauricio Nieto fue acusado nuevamente en redes sociales por Ximena Moreno, quien lo señala de haberla drogado en una reunión que él hizo en su casa.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la mujer rompió el silencio para contar que también sufrió un abuso por parte del conductor de ‘100 latinos dijeron’, pues hay que recordar que la primera en destaparlo como su presunto agresor fue la productora de stand-up Melissa Yamel, a quien Ximena externó su apoyo asegurando que comparte una experiencia similar con Nieto.

“Definitivamente estar en un espacio cerca de él no es seguro para ninguna mujer”, destacó Moreno en un tuit para luego relatar lo sucedido.

“En enero del 2017 salí con uno de sus amigos, cenamos y después fuimos al departamento de Mauricio a jugar juegos de mesa (…) el tipo puso algo en mi bebida cuando salimos a fumar“, acusó la joven.

En un principio la estaban pasando bien, platicando a gusto hasta que ella comenzó a sentirse mal: “Entramos de nuevo nos sentamos, le di máximo un par de tragos al gin y seguimos platicando. Me sentí extraña así que fui al baño. Traté de relajarme, las manos me sudaban y me saque de onda, pensé que se me estaba subiendo, pero había tomado muy poco y se sentía diferente, sospeché que algo no estaba bien, pero jamás se me pasó por la cabeza que alguien me hubiera drogado”.

Aparentemente, Mau Nieto le habría puesto algo a su bebida, algo que después Ximena pudo confirmar gracias a lo que le contó uno de los presentes: “Me dijo que él no había sido, que no sabía que había pasado, pero que iba a investigar. La versión que Mauricio le dio fue ‘te quería drogar a ti, de broma, pero ella se equivocó de vaso’ … pensé yo JAMÁS me equivoco de vaso, recuerdo perfectamente todo, y en efecto, no me equivoqué de vaso”.

Incluso, aseguró que su prima que es abogada le aconsejó denunciar, pero ella minimizó el caso porque al final de cuentas “sólo la drogó”.

“No supe qué hacer, le conté a mi prima que es abogada y me dijo que denunciara, pero la verdad es que lo minimicé ‘no me hizo nada’, ‘sólo me drogó’, ‘tal vez no sabía que ese era mi vaso’”, dijo.



Abro hilo “el día que @MauNieto me drogó”… @MelissaPurrs yo si te creo, no dije nada antes por que al final “solo me drogó”, hoy lo comparto como antecedente, para que sea 🚨 para quien se lo encuentre, en cualquier contexto.— ximena moreno (@luneetaaa) August 16, 2022

Sigue leyendo: La productora Melissa Yamel acusa de abuso sexual al ‘standupero’ Mau Nieto

– Mau Nieto rompe el silencio y niega acusaciones de abuso

– Alec Baldwin insiste en que no apretó el gatillo del arma que mató a la directora Halyna Hutchins

– Britney Spears quiere que el mundo conozca su verdad y ya estaría preparando una entrevista con Oprah Winfrey