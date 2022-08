Demi Lovato estuvo ‘azul’ y ‘a segundos de morir’ por una sobredosis accidental

Demi Lovato ha revelado que siente “culpa de superviviente” tras haberse “salvado” de morir y ha detallado el desgarrador estado en el que fue encontrada después de una sobredosis accidental de heroína en 2018.

La cantante de 29 años aseguró que estaba “poniéndose azul” con apenas unos segundos de vida cuando fue encontrada en junio de ese año tirada en el suelo de su casa en Los Ángeles. Desde el incidente, la estrella del pop ha sufrido daños cerebrales y tres ataques al corazón.

Recientemente, la intérprete de ‘Sorry Not Sorry’ se abrió sobre la terrible experiencia en una entrevista extremadamente honesta en la estación de radio Apple Music 1.

“Cuando me encontraron, me estaba poniendo azul y el médico dijo que me quedaban entre cinco y diez minutos más“, dijo Demi al presentador Zane Lowe. “Si no hubiera entrado nadie, hoy no estaría aquí“.

Mira aquí la entrevista completa

Desde entonces, la cantante ha intentado asimilar todo lo que ocurrió ese día y mostrar su valía.

“La recuperación ha sido larga, aunque con el tiempo he ganado su confianza“, afirmó sobre la reacción de su familia y amigos. “Fue una experiencia de aprendizaje en la que pensé que tendría que volver a ganarme su confianza, no sólo hablando, sino con acciones. Ella es increíble“.

La intérprete, que lanzará su octavo álbum ‘Holy Fvck’ este viernes, aseguró que ahora sufre con la “culpa del superviviente” después de ver fallecer al ex de Ariana Grande, Mac Miller, debido a las drogas.

“He perdido amigos que tenían más o menos mi edad y eso duele mucho. Tuve mucha culpa de superviviente después de mi sobredosis porque después de eso murió Mac Miller y eso puso todo en perspectiva de lo que podría haber pasado”, dijo.

También te puede interesar: