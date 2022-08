Raphael Varane incendia las redes y ya le da la bienvenida a Casemiro a Manchester

Las redes sociales y el mundo entero está en su momento más candente debido al traspaso de Casemiro a Manchester United a pesar de que aún no es oficial. Sin embargo, Raphael Varane ha querido poner su granito de arena y ya le dio la bienvenida a Manchester al brasileño en una fotografía en donde también aparece Cristiano Ronaldo.

Asimismo, la publicación del francés ya lleva casi 200 mil me gusta y un sin fin de reacciones, entre ellos algunos futbolistas del Real Madrid. Lo que más impacta, es el mensaje que dejó el central en una publicación que causó furor.

“Muchas batallas peleadas junto con mi guerrero Case! Bienvenido a Manchester, amigo”, escribió el francés.

Por otra parte, la presencia de Cristiano Ronaldo también le da un plus extra a la publicación, debido a que el portugués podría cambiar su postura y quedarse en Old Trafford para triunfar junto a un ex compañero en el Real Madrid.

Es importante resaltar que, estos tres jugadores compartieron grandes momentos en la capital de España, han ganado importantes títulos y ahora, buscarán transmitirle ese espíritu ganador a un club que ha dado el mayor golpe de este mercado de fichajes.

De esta manera, Varane ha dado la noticia que es un secreto a voces, Casemiro emprendió su rumbo a Manchester para someterse a sus respectivos exámenes médicos y así estampar su firma como nuevo jugador del Manchester United.

