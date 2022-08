Mega Millions llama a estar alerta contra las estafas que se cometen en la lotería

Ahora que la lotería está entregando grandes premios y los consumidores están participando entusiastamente, los jugadores deben estar alertas del oportunismo de estafadores que buscan quedarse con su dinero.

Mega Millions ha hecho un llamado advirtiendo de estafadores que cada vez son más agresivos y utilizan de manera fraudulenta su nombre y logotipo, prometiendo grandes premios a las personas que reciben correos electrónicos o mensajes de texto que parecen oficiales, o mediante llamadas telefónicas aleatorias.

“Al igual que con todas las estafas de lotería, estos estafadores intentan engañar a los consumidores para que piensen que han ganado un gran ‘premio’. No están conectados de ninguna manera con el juego real de Mega Millions a pesar de que usan nuestro nombre y/o logotipo”, dice la institución en un comunicado.

Los estafadores también se están valiendo del WhatsApp para enviar notificaciones de premios de “Regalo en efectivo” a números de teléfono aleatorios en todo el mundo. Prometen un premio en efectivo de $700,000, y los estafadores esperan que un destinatario desprevenido pague una tarifa alta para reclamar un “premio” que no existe.

También ha habido un aumento en los informes de personas que dicen representar a Mega Millions y llegan a los consumidores por teléfono, prometiendo dinero en efectivo y otros “premios”, como automóviles. Y aunque pueden sonar muy convincentes por teléfono, simplemente están tratando de robar el dinero de los consumidores y de ninguna manera representan a la institución.

Mega Millions advierte a los consumidores que no se otorgan premios al azar en ninguna parte del mundo simplemente en base a números de teléfono o direcciones de correo electrónico: “Nuestro juego se vende solo en los Estados Unidos y solo a través de nuestras loterías participantes. La única forma de ganar Mega Millions es comprar primero un boleto de una lotería estadounidense; si no has comprado un boleto, no has ganado. Y nunca hay una tarifa para reclamar un premio de lotería real”.

Mega Millions advierte a los consumidores que las estafas no están conectadas de ninguna manera con el juego real a pesar de que usan el nombre y/o logotipo. Los funcionarios de la lotería recomiendan a las personas que no respondan: “Los estafadores solo quieren robar su dinero. Si tiene alguna pregunta sobre la legitimidad de cualquier sitio web, correo electrónico o mensaje de texto que utilice el nombre y el logotipo de Mega Millions, comuníquese con nosotros o con la lotería de su jurisdicción”.

