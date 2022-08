Irina Baeva vivió un emotivo momento tras viajar a Rusia y reencontrarse con sus familiares

La actriz Irina Baeva se ha visto envuelta en comentarios negativos desde que anunciaron que su boda ya no será realizada este 2022, y es que son muchas las especulaciones que se han presentado sobre una posible ruptura amorosa entre ella y su prometido, Gabriel Soto.

Los rumores tomaron mucho más fuerza desde el momento que se conoció que ella se tomó unos días para irse a Rusia para compartir con sus familiares a quienes tenía más de tres años sin verlos, uno de los motivos habría sido la pandemia y la guerra contra Ucrania.

A su vez, la rusa a través de las redes sociales compartió con sus 3,7 millones de seguidores en Instagram lo que fue el proceso que le tocó atravesar para poder estar con ellos tan solo 10 días, aunque reveló que lo importante de todo es la calidad de verlos y compartir lo más que pueda con cada uno de ellos.

“F A M I L I A después de tres años y 40 horas de vuelo por fin volví a ver y abrazar a mi mamá y mi papá. a mi hermana y su familia! 10 días, sin duda es poco, pero lo que más importa no es el tiempo sino la calidad. De los viajes más esperados, lágrimas de reencuentro y de despedida pero siempre juntos! Más que nunca. Siempre en mi corazón. GRACIAS!”, escribió en la red de la camarita.

A su vez, también compartió un video muy emotivo donde se puede apreciar el momento en el que sus familiares la estaban esperando en el aeropuerto para recibirla, circunstancia que estuvo acompañada de nostalgia, abrazos y mucha emoción por parte de sus parientes que sin duda la esperaron con mucha alegría. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Para muchos de los seguidores ha sido bastante llamativo que el actor mexicano no haya viajado con ella, y es que está con las grabaciones de una telenovela.

“Sí se fue de viaje sin mí, porque yo estoy grabando la telenovela de los Caminos del amor. Ella anda de viaje se fue a ver a sus papás, no especulen”, explicó a los medios de comunicación.

