Reportan que Kylian Mbappé tendría una relación con la primera conejita transgénero de Playboy

La figura de Kylian Mbappé sigue en el ojo del huracán. El delantero del Paris Saint-Germain (PSG) ha sido cuestionado por el conflicto que tendría con Neymar tras aquella goleada (5-2) contra el Montpellier del pasado fin de semana. Ahora se rumora que el francés tendría un romance con Inès Rau, la primera modelo transgénero que aparece en una portada de la revista Playboy.

El periódico español Okdiario reseña que a Mbappé y Rau los fotografiaron hace unos meses en las playas de Cannes. Un paparazzi captó un divertido momento en el que el futbolista levanta a la joven con sus brazos, mientras ambos se reían. Desde entonces, el rumor sigue creciendo en las redes sociales y medios galos; aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

La actriz francesa Emma Smet era la última pareja que se le había conocido a Kylian. A pesar de que la llevó al palco del conjunto parisino, durante un partido de Ligue 1 correspondiente al curso pasado, el campeón del mundo nunca llegó a oficializar esta relación. Previamente, llegó a estar involucrado con Alicia Aylies, Miss Francia 2017, y la modelo neerlandesa Cindy Kimberly.

¿Quién es Inès Rau?

La top model, de 32 años de edad y de ascendencia argelina, es conocida por haber sido la primera conejita Playboy abiertamente transgénero. De hecho, en noviembre de 2017 fue Playmate del Mes de la revista para adultos. Cuando tenía 16 años se sometió a cirugía de reasignación de sexo. En 2014, cuando ya tenía 24 años, divulgó su identidad de género. View this post on Instagram A post shared by INES RAU (@supa_ines)

Reconocidas marcas suelen pelearse por ella, en vista de que su carrera está creciendo como la espuma. Además de su pasión por la moda, también encontró una vocación en la escritura. Una muestra de esto es que, en 2018, publicó su libro autobiográfico, titulado Mujer. Allí se abre en canal y se sincera sobre su cambio de sexo como una liberación.

