Es rubia y de ojos azules: Kylian Mbappé disfruta de su nueva novia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Todo parece indicar que Kylian Mbappé, estrella del PSG, volvió a encontrar el amor. No se trata de la modelo Alicia Aylies ni tampoco la española Cindy Kimberly, pese a que se estuvo relacionado con ambas.

Une petite lecture sur la relation #emmasmet et @KMbappe. Un article intéressant qui évoque la présence des 2 tourtereaux au parcdesprinces durant le match #PSGLOSC … pic.twitter.com/eYTputVLdj — Zina Wa (@ZinaWa5) November 5, 2021

El medio Closer anunció esta semana que Emma Smet es la nueva compañera sentimental del delantero francés. De hecho, los dos fueron vistos en el palco durante el partido que disputó el PSG contra el Lille.

Kylian Mbappé : le footballeur en couple avec Emma Smet ? (photos) – https://t.co/PpiJa8EhSq pic.twitter.com/EPAZMiDDMQ — On voit tout 😎 (@onvoitout) November 7, 2021

Se trata de la primera aparición pública del futbolista con una mujer, desde que se separó de Alicia Aylies. De acuerdo con la prensa gala, Mbappé y Smet llevan meses juntos y mantienen una relación estable.

Los dos, aparentemente, se conocieron en la fiesta de cumpleaños que organizó Neymar en febrero de 2019.

Emma Smet se robó el corazón de Mbappé

Emma Smett es una de las actrices más prometedoras de la industria televisiva y cinematográfica de Francia.

De cabello rubio y ojos azules, es hija del cantante David Hallyday y de la actriz y modelo Estelle Lefébure. View this post on Instagram A post shared by 𝙀𝙢𝙢𝙖 𝙎𝙢𝙚✟ (@emma__smet)

La joven cuenta más de 290 mil seguidores en Instagram. En varias de sus publicaciones aparecen los likes de Mbappé.

Es probable que esta cifra siga aumentando, conforme se vayan conociendo más detalles del noviazgo con el jugador del PSG. View this post on Instagram A post shared by 𝙀𝙢𝙢𝙖 𝙎𝙢𝙚✟ (@emma__smet)

También puedes leer:

– Lo que faltaba: involucran a Lionel Messi en el escándalo amoroso de Mauro Icardi

– El PSG pierde la paciencia con Lionel Messi: “Pasa más tiempo con su selección que aquí” [Video]

– Insólito: PSG se arrepiente de flamante fichaje y plantea rescindir su contrato