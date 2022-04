Elizabeth Gutiérrez no lleva sostén: así presume su vestido verde y camina frente a la cámara

Elizabeth Gutiérrez celebró este fin de semana su cumpleaños. La actriz llegó a los 43 años de vida y para dicha celebración decidió lucir su belleza con un vestido verde. Éste ya fue sensación, porque aunque no fue entallado, si que la hizo lucir hermosa y atrevida, ya que para llevarlo puesto no necesitaba sostén.

Los videos que se han compartido sobre el festejo han dado mucho de qué hablar, porque la separación con William Levy se ha hecho más evidente y palpable, ya que el padre de sus hijos no sale ni por asomo, y éste tampoco le dedicó palabras de cariño por semejante fecha.

Los que sí estuvieron presentes en todo momento fueron sus hijos. Quienes no sólo posaron con ella para Instagram, sino que además le dedicaron dulces palabras de amor por este día tan especial en la vida de su mamá. No cabe duda de que aún pese a la separación, tanto Kailey como Christopher se mantienen fieles en el amor que le profesan tanto a su mamá como a su papá. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez (@gutierrezelizabeth_)

Eso sí, ahora que se sabe que Elizabeth Gutiérrez está soltera muchos están a la espera de saber quién será su nuevo galán. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez (@gutierrezelizabeth_)

Más sobre Elizabeth Gutiérrez:

Elizabeth Gutiérrez mueve la colita mientras levanta pesas: por sus leggings todos vieron lo de atrás

William Levy ni deprimido, ni separado: Promociona aplicación religiosa desde la casa que comparte con Elizabeth Gutiérrez

Carmen Villalobos apoya a Elizabeth Gutiérrez tras su separación y los fans le dicen: “Tú tienes que ver”