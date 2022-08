¿Jennifer Garner asistirá a la boda de Ben Affleck con JLo? Esto es lo que se conoce

La cantante Jennifer López y Ben Affleck celebrarán durante este fin de semana su segunda boda en Georgia, y según se conoce el festejo sería realizado en una de las mansiones que tiene el productor de cine estadounidense.

En esta ocasión lograrán tener la fiesta que no realizaron el pasado mes de julio cuando de manera repentina se casaron en Las Vegas sin previo aviso, y luego los recién casados tomaron la determinación de irse de luna de miel con sus hijos a París.

Ahora se espera que las personas más cercanas puedan compartir con la pareja cuando van a casarse nuevamente a tan solo un mes de haberlo hecho, y es que esta vez se espera que sí vayan los tres hijos del intérprete de ‘Batman’, lo que ha causado intriga en conocerse si su ex, Jennifer Garner asista debido a que todos han sostenido una muy buena relación.

Según reportó Hollywood Life la madre de Violet, Seraphine y Sam no diría presente esta vez, pues aparentemente tendría una agenda bastante ocupada y no tendría espacio en esta oportunidad para poder celebrar con Affleck y López esta unión.

La actriz de la cinta ‘Hoy sí’ estaría muy enfocada en las grabaciones de su trabajo más reciente, y que también están rodando un poco distante, pues ella se encuentra en Texas con un gran equipo de trabajo, al igual que tiene un extraordinario compañero de reparto tal como lo es Nikolj Coster-Waldau.

Sin duda habría sido uno de los momentos más esperados de esta celebración, debido a que es bastante llamativa la relación de amistad tan madura que existe entre todos, pues durante la celebración del cumpleaños de Garner, la también bailarina asistió con su ahora esposo para que todos compartieran en familia. View this post on Instagram A post shared by 𝑩𝒆𝒏 𝑨𝒇𝒇𝒍𝒆𝒄𝒌 𝑼𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆𝒔 (@benaffleckoficiall)

La empresaria también ha sido destacada por llevar un trato muy maduro en cuanto a las relaciones pasadas que llegó a tener, una de ellas es la que sostiene con el padre de sus hijos, Marc Anthony.

Una reconocida personalidad del mundo del entretenimiento de Hollywood que podría decir presente este fin de semana sería Matt Damon, quien no solo es uno de los mejores amigos de Ben también es su socio. Se presume que pueda ir, debido a que desde hace algunos días se ha dejado ver por Georgia, lugar donde realizarán la ceremonia.

