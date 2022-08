Rosie Rivera, la sexy pastora de la familia de Chiquis, se destapa en las Bahamas y posa con un traje de baño negro

Rosie Rivera, la sexy pastora de la familia de Chiquis, se ha ido de vacaciones en familia nada más y nada menos que a las Bahamas. Rosie compartió varias fotografías en Instagram, desde un post en el que contó los pormenores de su escapada.

Estando en este viaje Rosie logró tener un tiempo para ella y su pareja. Contó que tuvieron que pagar por una “baby sitter”, pero que el alto costo valió la pena ya que pudieron estar solos como pareja, aunque sea por un par de horas.

En este álbum de fotografías los fans pudieron apreciar las curvas de la tía de Chiquis Rivera, quien se atrevió a posar en traje de baño este de color negro.

Lamentablemente Rosie Rivera no ha recibido mensajes positivos en medio de sus vacaciones familiares en las Bahamas. Alguien le dejó en Instagram las siguientes palabras: “Con la plata de la sister”… No cabe duda alguna de que la imagen de la sexy pastora quedó muy dañada ante el público después de la auditoria que sus sobrinos solicitaron hace un par de meses atrás, razón por la cual al día de hoy ésta ha dejado de ser la albacea de la fortuna de su fallecida hermana, la diva de la banda. View this post on Instagram A post shared by 𝐑𝐨𝐬𝐢𝐞 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫𝐚 (@rosierivera)

Sobre dicho pleito con los hijos de su hermana, Rosie reaccionó a través de su canal de YouTube en donde dijo: “Mi pleito, mi guerra, mi enemigo no es de carne y hueso, mucho menos es mi familia. Yo he decidido que mi familia, que la gente que yo amo, no son mis enemigos. Van a hablar, van a creer o no van a creer, van a hacer su propia telenovela y yo decido no ser parte de ella”, según reportó Mezcalent.

