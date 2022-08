Alix Aspe sorprendió con su cambio físico tras revelar fotos con sobrepeso

Las libras de sobra sin duda han generado mucha incomodidad en las personas que las tienen, y cuando se trata de personalidades del mundo del entretenimiento muchas veces suelen ser juzgados. Por ello, procuran mantenerse en constantes entrenamientos para mejorar su apariencia física y estar radiantes ante cualquier ocasión.

La conductora Alix Aspe desde que comenzó a estar presente en uno que otro momento en las pantallas de televisión cautivó inmediatamente a la audiencia, pues siempre han sido comentarios positivos los que recibe por su calidad de trabajo y es a través de su cuenta de la camarita donde revela cosas personales.

La mexicana siempre ha intentado interactuar con sus más de 88,5 seguidores con los que cuenta en la mencionada aplicación, pues también revela algunos trucos de belleza, ahorro y hasta rutinas de ejercicios para mantenerse saludable.

Este lunes publicó un video que no muchos esperaron ver y se trata de algo bastante personal porque sintió que era el momento preciso para mostrarse tal cual era ella hace algunos años atrás, todo esto sin importar lo que puedan opinar terceros.

“2018 vs. 2022. JAMÁS pensé que iba a compartir estas fotos… hoy no solo las publico pero les comparto este camino y esta evolución constante con mucho ORGULLO Y AMOR. ¿Qué estás esperando para cambiar tus hábitos y vivir la vida de tus sueños?”, fue el mensaje que compartió la conductora de ‘La Mesa Caliente’. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

“Sos lo max!! Igual te quiero como sea, pero me gustas más estando feliz en tu mejor versión”, “Eres una chingona (y te ves hermosa como seaaaaaa)”, “Bonita no es acerca del cuerpo es como eres capaz de vencer las barreras de tu mente y hacerte más fuerte”, “Muy orgullosa de ti y tu motivación”, “Amo esto porque muestra el proceso que muchas veces la gente da por hecho que es ‘fácil'”, fueron algunas de las expresiones que generó el post.

La presentadora quiso realizar un llamado de conciencia a las personas que día a día siguen el contenido de su perfil, pues ella demostró lo que fue ese largo camino que le tocó atravesar pero que al final de todo no fue imposible. Por ello, explicó que es necesario cambiar ciertas costumbres para obtener resultados distintos.

