Alix Aspe atraviesa una compleja situación de salud que la mantendrá durante los próximos días fuera de ‘La Mesa Caliente’

La presentadora de televisión Alix Aspe se lució en la gala pasada de los ‘Premios Tu Música Urbano’, una noche que estaría acompañada no solo de buena música, también de moda de todos los que se presentaron en la alfombra roja, donde muchos dejaron plasmados su buen gusto, y otros no tanto.

Además, la periodista mexicana recibió muy buenos comentarios por el estilismo, así como la gran sonrisa que desde siempre la ha marcado y que es identificada para quienes siguen desde hace mucho su trabajo. Sin embargo, poco después se pronunció a través de sus redes sociales para dar una triste noticia.

La comunicadora social explicó que debido a la situación de salud que está atravesando luego de una grave caída, deberá ausentarse durante unos días para poder cumplir con el reposo médico, pues será sometida a una intervención quirúrgica.

“Como empezó la noche vs. como acabó. Sufrí una caída fuerte y me fracturé el codo, voy a estar unos días fuera de @lamesacaliente en lo que me hacen una cirugía y me recupero. Gracias a todos por sus mensajes de cariño, le estoy echando muchas ganas”, escribió en la red social Instagram.

La alegría por la que siempre la han caracterizado no duró toda la noche, pues tras su desplome la hizo terminar de una manera bastante lamentable.

Los comentarios tras la inesperada noticia no se hicieron esperar, y es que algunos les escribieron que: “Mi Alix querida. Estamos todos al pendiente y a tu disposición, tú eres fuerte y la nena más alegre que conozco, tú puedes con todo. Te queremos infinito”, “Pronta recuperación, mucho reposo, todo está y estará bien”, “Cuídate mi niña hermosa. Dios te bendiga siempre”. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Pese a la situación que está viviendo, la conductora está muy positiva ante el procedimiento médico al que será sometido próximamente, y así estar de nuevo en ‘La Mesa Caliente’ para seguir llevando contenido informativo a través de las pantallas.

A su vez, sus compañeras de trabajo también se han manifestado y explicaron que lamentan que deba estar ausente por unos días.

