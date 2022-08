Shannon de Lima desafía las políticas de Instagram al bajarse la panty para una sesión de fotos

La modelo Shannon de Lima de manera constante comparte contenido en sus redes sociales que deja mucho a la imaginación de su más de 2.5 millones de seguidores, y es que recientemente realizó una sesión fotográfica que publicó, pues se trata de lencería de la marca ‘La Rue’.

“Hola mamacita, dame tu pin, te amo”, “Ricura tropical”, “Explícame si ella es de este mundo?”, “James Rodríguez mira lo que te estás perdiendo”, “Qué hermosura de mujer”, “Dios mío, se pasó”, “Muñeca divina”, “Como un fan enamorado, pusss qué nivel de hermosa mujer”, “Shannon sin palabras”, “Una verdadera locura”, “Eres muy bonita”, “Sagrado rostro bendito”, “Considero que es un abuso con nosotros, espectacular”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el post.

La ropa interior que llevó puesta para las fotos que tituló “en casa”, estuvo acompañada del color rosa vieja, y es que hasta el momento cuenta con más de 110 mil ‘Me gusta’ y más de 800 expresiones por su contenido tan candente.

De Lima también ha sido relacionada con una destacada personalidad del mundo de los deportes, pues se trata del colombiano James Rodríguez, y es que uno de los usuarios que la sigue a ella no pudo evitar recordarle al futbolista la esbelta figura que siempre ha resaltado en su cuenta personal de la camarita.

La venezolana en diversas ocasiones ha compartido su vida con parejas sentimentales del mundo del entretenimiento. Sin embargo, todo parece arrojar que se encuentra en uno de los mejores momentos de su soltería, debido a que no ha sido vista con nadie más luego de su ruptura amorosa con el actor mexicano Alejandro Speitzer.

Luego muchos se dieron cuenta que el romance ya había finalizado, debido a que él compartió una foto con otra mujer. Además, poco después su hermano Carlos aprovechó para dar por confirmada la noticia que era evidente ante los ojos de quienes seguían ese nuevo amor. View this post on Instagram A post shared by SHANNON DE LIMA (@shandelima)

Sin duda la exesposa del cantante Marc Anthony ha logrado consolidarse como una de las figuras más sexys de la farándula hispana, y es que también ha llenado su feed de coquetería, picardía y de mucha sensualidad.

