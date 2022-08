“Un día volveré”: Entre lágrimas Casemiro se despide del Real Madrid

El centrocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro se despidió del Real Madrid con un mensaje repleto de emoción, desde el corazón y sin poder aguantar el llanto.

El futbolista agredeció al presidente Florentino Pérez y a todos los que han compartido una de las etapas más importantes de su vida, en la que ha conquistado 18 títulos.

Además, aseguró que su experiencia en el Real Madrid no termina porque habrá “un día” que regresará a la institución.

“He ganado muchos títulos y creo que el más grande fue cuando salía todos los días a entrenar. Todo ha llegado gracias a la ayuda de mi madre, de mis hermanos, de mi querida mujer que me ha dado dos hijos preciosos, de mi familia, el club, al presidente al que estoy muy agradecido, a Ramón Martínez que me fue a buscar a Brasil”, manifestó emocionado.

“Gracias a la directiva, siempre amable conmigo, a los entrenadores de los que he aprendido mucho, a los compañeros, sin ellos sería imposible porque al fútbol juegan 25″, aseguró Casemiro.

🎙️ @Casemiro: "Continuaré celebrando los goles y los títulos del Madrid. Este club seguirá ganando porque es el más grande del mundo".#GraciasCasemiro pic.twitter.com/DPOqONxTav — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 22, 2022

“No me puedo olvidar de dos con los que hemos logrado muchas cosas (Modric y Kroos), y hemos disfrutado mucho del fútbol. Muchas gracias al club que me formó como persona, como jugador, a la afición por las noches mágicas increíbles, me voy con la imagen de la última Champions ganada en una historia increíble”, añadió.

