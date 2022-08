Video: Cristiano Ronaldo protagoniza nueva polémica al negar saludo a leyenda del Liverpool en plena transmisión de TV

Cristiano Ronaldo sigue estando en el centro de la polémica del fútbol inglés por sus acciones dentro y fuera del campo. La más reciente se vio este lunes cuando ignoró y negó el saludo a la leyenda del Liverpool Jamie Carragher, quien ha criticado al portugués en los últimos días.

Previo al partido en el que el Manchester United derrotó al Liverpool 2-1, Cristiano Ronaldo, que fue suplente, se acercó a la transmisión de la cadena Sky Sports para saludar a dos leyendas de los ‘Red Devils’ como lo son Gary Neville y Roy Keane, pero eso no fue todo.

Y es que el portugués se negó a saludar al exjugador de los ‘Reds’, Jamie Carragher pese a que este se le acercó y extendió la mano. Este polémico gesto se podría considerar como una venganza de ‘CR7’ al ahora comentarista que en los últimos días lo ha criticado fuertemente.

El capitán de la selección de Portugal no ha contado con la mejor de las suertes en este inicio de temporada, en la que además de no haber podido salir de Old Trafford a un equipo en el que pueda jugar la Champions League, ha sido suplente en dos de los tres partidos del United y no ha podido marcar gol.

Precisamente en este tercer partido de la temporada, los ‘Diablos Rojos’ exhibieron su mejor juego con Cristiano Ronaldo en el banquillo. El conjunto dirigido por Erik ten Hag, consiguió su primera victoria de la campaña nada más y nada menos que en el clásico del fútbol inglés frente al Liverpool.

El cinco veces ganador del Balón de Oro, ha sido uno de los jugadores más criticado de su equipo, puesto que se le considera egoísta y varios comentaristas de la Premier League, entre ellos Jamie Carragher, ha señalado que su presencia afecta el juego del Manchester United.

