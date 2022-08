Nadie lo quiere: Cristiano Ronaldo es rechazado nuevamente y esta vez por el Olympique de Marsella

Cristiano Ronaldo sigue viendo como se le cierran todas las posibilidades de jugar la próxima edición de la UEFA Champions League. Y es que a la larga lista de clubes que han rechazado fichar al portugués, se ha unido el francés Olympique de Marsella.

Un día después de que el Borussia Dortmund rechazó la posibilidad de adquirir a Cristiano Ronaldo, el medió francés ‘RMC Sports’, ha reseñado que el Olympique de Marsella tampoco quiere fichar al cinco veces ganador del Balón de Oro.

El mismo medio publicó que fuentes internas del club marsellés aseguraron que el Marsella “no tiene ninguna intención de fichar a Cristiano”.

🔵⚪️ Malgré la rumeur naissante d'un possible intérêt de l'OM pour Ronaldo, selon nos informations, le club phocéen n'a pas dans l'idée de recruter le Portugais. — RMC Sport (@RMCsport) August 20, 2022

A menos de dos semanas para que cierre el mercado de fichajes, el agente de ‘CR7’, Jorge Mendes sigue buscando la mejor opción para que su representado pueda complir su deseo de jugar la Champions, sin embargo, no ha conseguido más que respuestas negativas de todos los equipos con los que ha conversado.

Rechazo a Cristiano Ronaldo

Desde que finalizó la pasada temporada, en la que el Manchester United no logró clasificar a la venidera edición de la Champions, comenzaron a correr rumores sobre la posible salida de Cristiano Ronaldo de Old Trafford, algo que posteriormente confirmaron fuentes cercanas al luso.

Sin embargo, pese a seguir siendo un de los delanteros más letales del mundo, ningún gran club ha intentado ficharlo y contrario a ello, algunos los ha rechazado, entre ellos el Bayern Múnich, Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea, Atlético de Madrid y recientemente el Borussia Dortmund.

Al no conseguir un nuevo destino antes del inicio de la temporada, ‘El Bicho’ no tuvo más opción que regresar con los ‘Red Devils’ que, pese a haber iniciado un nuevo proyecto de la mano del entrenador Erik tn Hag, han sido humillado en las dos jornadas de Premier League que has jugado.

Esto aumentó los rumores sobre la intenciones que tiene el capitán de Portugal de dejar al United, pero esto podría cambiar con la llegada de Casemiro, quien fue su compañero en el Real Madrid y de quien se espera pueda generar un cambio ganador en el equipo inglés.

