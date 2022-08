Carolina Sandoval presume con mucho orgullo el nuevo auto de su hija Bárbara Camila: es un Porshe

Bárbara Camila Sandoval se hizo un “regalo de ella para ella”. La hija de Carolina Sandoval se compró su primer carro y en las redes sociales ambas estallaron de felicidad por este logro. “La venenosa”, como es conocida la presentadora de televisión e influencer venezolana, publicó un video del momento en el que su hija está buscando su carro nuevo en el concesionario.

“Sí, madre orgullosa y llena de muchos sentimientos bonitos, porque ver que mi hija recoge el fruto de su perseverancia, enfoque y disciplina es muy gratificante. Hoy te aplaudo de pie mi @barbaracamilas por tu manera de hacer tus sueños realidad con el poder de la visualización… que maravilla que nunca te conformes y vayas por más”, dijo Sandoval en el texto que acompaña al video.

El auto de Bárbara Camila es gris, y en el concesionario tenía unos globos y un lazo rojo. Ella en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,3 millones de seguidores, también expresó unas palabras de felicidad tras haber obtenido su carro nuevo, lo cual le costó mucho trabajo.

“No se qué escribir en este vídeo… no quería parecer presumida o exagerada, pero de verdad me siento orgullosa. Seguro se preguntarán por qué el orgullo por un carro? Esta es mi respuesta. Detrás de este vídeo de una chica con un “carro nuevo de regalo” realmente lo que hay es una chica que se hizo un regalo, y es VERDAD SÍ es un regalo que me hice yo misma a mi, que se realizó con mucho trabajo y esfuerzo gracias a mi familia, equipo y yo. Gracias a mis emprendimientos como mi tienda BarbaraCamila.com, mis redes sociales y estudios he podido comprar mi primer carro”, dijo la hija de Carolina Sandoval, quién ha ido construyendo una carrera como empresaria con su marca de ropa y como influencer en las redes sociales, donde tiene mucha cercanía con sus seguidores y frecuentemente comparte imágenes de su día a día tales como ir al gimnasio o del momento en el que se prepara su desayuno o algún batido. Además, las rutinas de maquillaje y cuidado de la piel también forman parte de su contenido.

