Cliente afroamericano de Walmart gana demanda por $4.4 millones por discriminación

En Oregón, un jurado otorgó a un hombre afroamericano $4.4 millones de dólares por una demanda que acusa que un empleado blanco de Walmart, discriminó a un cliente racialmente mientras compraba y trató de que las autoridades actuaran en su contra con cargos falsos, según documentos judiciales a los que tuvo acceso CNN.

Michael Mangum es el nombre de la persona que recibió $400,000 en daños no económicos y $4 millones en daños punitivos. Por su parte, Walmart, dijo a CNN en una declaración escrita que no tolera la discriminación y que el veredicto fue “excesivo” por no estar respaldado por evidencia.

Mangum, de 59 años en el momento los hechos, acudió a un Walmart en Wood Village, Oregón, el 26 de marzo de 2020, para buscar una bombilla para su refrigerador.

“Al darse cuenta de que estaba bajo la vigilancia de un empleado de prevención de pérdidas de Walmart, Mangum se opuso, creyendo que tenía un perfil racial”, dijo el abogado del afectado.

El empleado ordenó a Mangum que abandonara la tienda, pero Mangum se negó, a lo que el asociado de Walmart reaccionó diciendo que llamaría a la policía y les diría que Mangum lo había amenazado con “aplastarle en la cara”.

Las autoridades del condado de Multnomah llegaron a la tienda, pero no actuaron contra Mangum por las “explicaciones cambiantes” del empleado y debido a su precedente reputación de hacer informes falsos a la policía, pues en diferentes ocasiones ha levantado reportes al 911 acusando “situaciones activas peligrosas”, que han resultado falsas, explicó el abogado.

El alguacil del condado de Multnomah, Mike Reese, comentó: “Estoy complacido con la forma en que nuestros miembros respondieron y evaluaron las denuncias que se hicieron en esta situación. Reconocieron inconsistencias en el informe de la persona que llamó y en interacciones pasadas”.

La demanda de Mangum acusa que el empleado llamó a la policía con la intención de “discriminarlo ilegalmente”, para hacer que se sintiera acosado, humillado o avergonzado, así como causarle daños a su reputación o posición dentro de la comunidad.

Como resultado del trato del asociado de Walmart, Mangum “sufrió, sigue sufriendo y puede sufrir de forma permanente vergüenza, miedo, humillación, ira e indignidad”, argumenta la denuncia.

El abogado de Mangum, Greg Kafoury, dijo que si la policía hubiera actuado contra Mangum, su cliente habría estado en riesgo si hubiera sido acusado de un delito.

“Gracias a su valentía, pudimos mostrarle al jurado una falta desmedida de responsabilidad por parte de la corporación más grande del mundo“, serntencio Kafoury.

