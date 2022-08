Daniella Navarro se pone romántica con Nacho Casano para una sesión de fotos

Daniella Navarro y Nacho Casano participaron en una sesión de fotos en pareja. La quinta finalista y el tercer finalista de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ presumieron su amor ante las cámaras y ella mostró el proceso de tomarse estas fotografías en su cuenta de Instagram.

En el video publicado por la venezolana se le ve a ella luciendo un traje rosa de pantalón y finos tirantes, mientras que Casano luce una camisa y pantalón blanco, acompañado de un saco azul cielo.

En el transcurso de la sesión se les ve a ambos posando juntos y por separado. Las risas cómplices y las caricias no faltaron en este momento. Cuando Daniella Navarro publicó el video en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,3 millones de seguidores, escribió el siguiente texto:

“Contando… Un día a la vez … Mío… Sumando … Cuenta regresiva… Gracias por la paciencia @nachocasano Gracias por estar y no soltarme por no correr a pesar de todos mis defectos, gracias por presentarme estás sensaciones que jamás pensé sentir porque no creía con tanta velocidad, no se si será infinito , pero si se que lo siento y vivo un día a la vez. Yo más más más más”, expresó la actriz venezolana.

Además, compartió también un “dato curioso” debido a esta sesión fotográfica: “El todo un profesional y yo tan yo no paraba de reírme y no podía verlo porque literal lloraba de la risa dato curioso soy súper más tímida que el en fotos aunque ustedes no lo crean”.

El amor de Daniella Navarro y Nacho Casano ha crecido y crecido fuera de ‘La Casa de los Famosos’, lugar en donde de manera inesperada surgió. Incluso, ambos ya confesaron que están enamorados y lo han de apostar todo a este romance.

“De entre todo lo difícil, lo duro, el dolor y el llanto que ocurrió en esa casa, fue ahí también donde encontré hermanos de la vida y hasta una mujer de la que jamás creí podría enamorarme. Pero aquí estoy, dedicándole este posteo, apoyando cada uno de sus pasos, y luchando para que podamos tener un futuro pese a todo el pasado público con el que contamos”, dijo Nacho Casano en una publicación que hizo en su Instagram.

