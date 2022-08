Laura Bozzo esperó su cumpleaños mientras se deleitaba con Christian Nodal

Laura Bozzo está cumpliendo 70 años este 19 de agosto. La presentadora de televisión de origen peruano llega a un año más de vida en medio de toda la exposición mediática que le dio participar en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, el reality show de Telemundo que en esta ocasión ganó Ivonne Montero.

En su cuenta de Instagram Laura Bozzo publicó un video en el que muestra la manera en la que estaba esperando que se hicieran las 12 de la noche para oficialmente estar de cumpleaños. Desde la piscina de su casa, con un traje de baño estampado y lentes de sol, Bozzo esperaba su cumpleaños escuchando las canciones de Christian Nodal y en compañía de unos tragos de mezcal.

“Yo escuchando a Christian Nodal. Hoy a las 12:00 es mi cumpleaños… acá vamos a celebrar con mezcal”, gritó Bozzo desde la piscina.

“Hoy a las 12 es mi cumpleaños amo la vida y siempre lo celebro porque seré niña por siempre, que la juventud está en el alma. besos @lacasadelosfamosos__3 @imagentvmex @telemundo vamos con todo con lo nuevo más fuerte y loca que nunca”, fue el mensaje con el que la conductora de televisión acompañó este video que ya tiene más de 6,500 reproducciones.

Laura Bozo salió de ‘La Casa de los Famosos’ en la última etapa de la competencia, aunque no quedó como finalista. La noche en la que se fue de la competencia fue cuando Daniela Navarro y Nacho Casano le confesaron su naciente amor y la noticia no le cayó de la mejor manera.

Tras salir del show ella expresó fuertes palabras sobre Navarro y días después le pidió disculpas a la venezolana por su comportamiento indebido. “Solo aquellos que vivimos esta experiencia tan dolorosa podemos entender que saca lo mejor y lo peor de las personas. Mi máscara siempre fue la de una guerrera que ante el dolor ataca para no llorar esa es Laura en America pero debo reconocer que lo que dije de Daniela fue horrible yo no soy así y lo siento en el alma por que lo mejor que saque en este juego fue conocerla. No soy nadie para atacar menos para juzgar por eso y más le quiero decir que lo siento que le deseo lo mejor y bendiciones @daniellanavarros”, dijo Bozzo en una publicación en Instagram.

