Salvador Zerboni confiesa la última travesura que hizo antes de salir de ‘La Casa de los Famosos’

Salvador Zerboni, segundo finalista de ‘La Casa de los Famosos 2”, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se ve el momento en el que está desempacando las maletas que se llevó a ‘La Casa de los Famosos’ con sus artículos personales y ropa.

“Aquí está su campeón sin corona, como me llaman”, dijo mientras abría su equipaje y comenzaba a sacar tres cremas de avellanas que se trajo desde el reality show de Telemundo. Los envases estaban escondidos entre su ropa. Con risas, Zerboni las mostró ante la cámara. “Me las llevé todas”, gritó al final del video que grabó desde su cama.

“Aluxeeee desempacando y q me encuentro todo estoooo !!! Y que y que y que ??? Que me van hacer Me van a NOMINAR ???!!! Jajajaja aluxeeee regresando a la realidad”, fue el mensaje con el que acompañó este video en el que le han dejado muchos comentarios.

“Hahaha la mejor venganza, para mí tú siempre eres el #1”, “Nuestro villano favorito, te queremos Salvador. Saludos desde Perú”, “para que se enojen cuando las vean jaja”, “Amo sus travesuras”, “Jajajajaja me muerooooo, me encanta verte”, “Jajajaja eres el mejor Aluxeeee te amamos”, “Yo quería que tú te llevaras el dinerito, éxitos”, “Te admiro un montón Zerboni eres el mejor”, “van a decir que ivonne por eso se quedaba con hambre jajajaja”, “ay me hiciste el día mi aluche querido” y “Muchas felicidades, estuvieron muy parejos y cualquiera pudo ganar” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación que tiene más de 19,000 me gustas.

Salvador Zerboni salió de ‘La Casa de los Famosos’ con el segundo finalista y con el amor de cientos de personas que siguieron sus pasos durante todo el tiempo que estuvo dentro del reality show de Telemundo, conviviendo con las demás celebridades y siendo grabado y visto durante las 24 horas del día.

