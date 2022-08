Kathy Griffin busca en Instagram quién le ayude a interpretar sus análisis para descubrir si su cáncer ha regresado

La comediante Kathy Griffin, de 61 años, reveló en diciembre de 2021 que había superado por fin el cáncer que le habían diagnosticado unos meses atrás, pero aun así debe acudir regularmente a revisión para asegurarse de que todo sigue en orden.

Ahora Kathy ha recurrido a las redes sociales para compartir los resultados de los últimos análisis a los que se ha sometido con la esperanza de que alguien le ayude a interpretarlos. Ella es consciente de que se trata de algo poco ortodoxo, pero afirma que no le ha quedado otra opción.

“Sé que esto es una locura, pero no puedo conseguir hablar por teléfono con ningún oncólogo, y el cirujano que me extirpó la mitad del pulmón me está ignorando. ¡A esto es a lo que ha llegado la gente!”, ha lamentado.

La estrella de comedia ha pedido a cualquiera con formación médica y dispuesto a ayudarla que se ponga en contacto con ella de forma privada para enviarle una explicación en inglés de cuál es su situación tras la operación y el final de su tratamiento.

“¡Las redes sociales también se pueden usar para el bien!”, ha afirmado.

Por el momento Kathy no ha desvelado si ha obtenido una respuesta fiable ni cuál es su pronóstico en opinión de un especialista.

