Danna Paola se habría sometido a una manga gástrica para adelgazar

En los últimos meses, Danna Paola se ha convertido en el tema de conversación de las redes sociales debido a la evidente pérdida de peso que ha registrado, incluso se había comenzado a especular que padecía de algún trastorno alimenticio.

Son muchos los mensajes que Danna recibe en las redes sobre si su estado de salud es adecuado.

“Pensé que era otra persona. Me preocupa que los artistas se transforman físicamente en otros y nadie dice nada”, “Me preocupa que te ves muy delgadita. Te ves más maravillosa un poco más llenita”, “Ya estás muy flaca, debes parar”, “No me gusta verla tan delgada, en mi humilde opinión”, “Eres hermosa. Y me caes súper. Pero ya no bajes de peso, no te ves sana y puedes llegar a tener problemas alimenticios”, son algunos de los comentarios que se leen en sus últimas publicaciones.

Sin embargo, declaraciones que un supuesto amigo cercano a Danna hizo a una revista de circulación en México, saca a la luz lo que realmente habría hecho la actriz para perder cerca de 30 libras y lucir un rostro más afilado.

Y es que según la fuente citada por TVNotas, el drástico cambio que la imagen de Danna Paola ha tenido es porque a principios de este año se sometió a una cirugía de manga gástrica, en Los Ángeles.

“Muchos piensan que sufre algún trastorno alimenticio, pero no es así, está bajo supervisión”, inició señalando la fuente.

“Le recomendaron hacerse la cirugía de manga gástrica, y bueno, ella decidió por fin hacérsela; este es el motivo real de su cambio tan rápido y repentino en su cuerpo”, aseguró en entrevista con el medio.

De acuerdo con la información, la intérprete de ‘Mala Fama’ se realizó este procedimiento médico por las ofertas de trabajo que estaba recibiendo de algunas marcas de ropa.

“Se la realizó en Los Ángeles; el médico le dijo que con cuidados y llevando a cabo sus indicaciones, en cuatro o cinco meses vería los resultados, y así ha sido. Por eso es que han visto en ella muchos cambios tan rápido”, dijo.

“Ella empezó a recibir muchas propuestas de marcas de ropa internacionales, pero no estaba convencida con su cuerpo y aunque acudió muchas veces a nutriólogos y entrenadores, nada le servía. Se hizo muchos estudios, hasta que a principios de año, en un viaje a Los Ángeles, le recomendaron la cirugía y no dudó en hacerla”, reveló.

No es la primera vez que el aspecto físico de la actriz mexicana, conocida por haber interpretado a Lucrecia en Élite, es juzgado. Internautas le cuestionaron constantemente sus supuestos “kilos de más”, pero ahora le ponen en duda su “extrema delgadez”. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

