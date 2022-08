Alejandro Fernández responde a las críticas de su apariencia física: “No es un disfraz”

El cantante Alejandro Fernández en los últimos días se ha vuelto tendencia luego de publicar algunas fotos donde se ve completamente diferente a lo que todos sus fanáticos están acostumbrados. En esta ocasión luce el cabello blanco, lo que lo hace parecer una persona mucho mayor a la edad que realmente corresponde.

“Moisés eres tú”, “Dar santa este diciembre viene con todo”, “Qué guapo papá Noel“, “El tiempo que disfruto es viéndote”, “Se nos envejeció, pero son canas vividas”, “Guapísimo con su cabello blanco”, “Esa es la envejecimiento con estilo, sin apego a la moda”, “Ya píntate esas canas! Te ves mejor con el cabello oscuro”, “Como le lucen esas canas, bendiciones”, fueran algunas de las expresiones que generó el post.

“Estoy de vacaciones no es como que pretenda disfrazarme, estoy en la playa… no traigo nuevo look, así soy, ni modo de que me haya pintado el cabello de blanco”, comentó el cantante tras la cantidad de comentarios que se registraron por su aspecto.

‘El Potrillo’ se vio en la necesidad de responderle a todos aquellos que se sentían en desacuerdo con su look actual, pues les recomendó que se enfocaran en dedicarse a la vida propia y no seguir atentos a la de terceros solamente para criticarlos.

“Nada mas vivan sus vidas y dejen vivir a los demás, no me afecta en lo absoluto, pero digo: creo que debería dedicarse a estar en sus vidas y no estar al pendiente de los demás”, explicó. Además, varios de los internautas le preguntaban que si era algo que pensaba cambiar más adelante, y al parecer no será así, debido a que es un cambio natural que se refleja con el pasar de los años.

“Ya me las dejé (las canas), no es como que me las arranque, siempre las tengo”, añadió. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

El cantante fue abordado por la prensa tras su llegada a México donde le consultaron por su cambio, y es que resaltó nuevamente que se trataría de algo normal como cualquier otra persona mayor le va apareciendo, y cambiar el tono no estaría en su planes.

“No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer... preocúpate por lo que a ti te haga falta o no puedas hacer”, escribió en su más reciente fotografía.

