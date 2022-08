Elvis Crespo respondió al video musical de Bad Bunny inspirado en ‘Suavemente’

El cantante Bad Bunny realizó el lanzamiento del video oficial del tema ‘Neverita’, tema que pertenece a su nuevo álbum ‘Un Verano Sin ti’. A su vez, el artista se enfocó en la canción ‘Suavemente’ de Elvis Crespo, y que fue estrenado en abril del año 1998.

El merenguero también se ha manifestado y es que el audiovisual quedó completamente ambientado como hace 24 años, y es que de esta manera le quiso rendir tributo al intérprete de ‘Pegaíto suavecito’, manifestando así el agrado que tiene por el trabajo musical que llegó a realizar hace unos décadas atrás el estadounidense.

“Me gustó muchísimo, me encantó, me encantó ver a Bad Bunny en el mambo, en el personaje”, dijo en el programa ‘El Gordo y La Flaca’.

Crespo también compartió algunas publicaciones del video en su cuenta personal de Instagram, y es que también aparecía su rostro donde reflejaba alegría porque hayan tomado en cuenta ese tema que tiene más de dos décadas pero que sin duda tuvo gran popularidad.

“El que es un artista de estos tiempos y con ese arraigo utilice algo inspirado en mi arte me hace sentir muy feliz y muy agradecido por eso, muy humildemente le doy gracias a él y a su equipo de trabajo por haber considerado esa parte de mi historia, como es el video de ‘Suavemente'”, explicó en el programa de televisión.

“Muchas felicidades maestro”, “Dinos que harán un remix de suavemente“, “Que los nuevos talentos copien lo bueno de que si saben”, “Ese tema va a volver renacer“, “Falta una canción de ustedes”, “Al corazón lo puso en la neverita, te amor”, “La humildad de Benito siempre recordando a los grandes de la música”, fueron algunos de los comentarios. View this post on Instagram A post shared by Elvis Crespo (@elviscrespolive)

A su vez, el cantante del género urbano se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, debido a que se ha mantenido liderando las carteleras musicales desde el pasado 6 de mayo cuando realizó el lanzamiento de su nuevo álbum.

Además, el intérprete de ‘Ojitos Lindos’ también celebra otros éxitos porque ahora tiene su propio día, y es que fue declarado en Boston el 18 de agosto. La alcaldesa Michelle Wu ha demostrado que es una gran fanática de sus canciones, y es que también ha asistido a uno de sus conciertos para poder disfrutar del talento del puertorriqueño.

