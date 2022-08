Carmen Villalobos perrea hasta abajo en Top Chef VIP de Telemundo

A la cocina más famosa de Telemundo no le falta nada y es que tiene de todo, desde talento, hasta belleza y total sensualidad. Empezando así por su conductora, Carmen Villalobos. La colombiana no será muy buena en la cocina, aunque desea aprender, pero si es verdad que pese a lo anterior sabor y sazón no le faltan. Hoy Carmen Villalobos se puso coqueta y perreó hasta abajo en Top Chef VIP de Telemundo.

Carmencita está feliz siendo la conductora de Top Chef VIP, un programa al que le está yendo muy bien en sintonía, porque el público hispano le está regando su total preferencia. Uno de los ingredientes fuertes de este show no es simplemente la comida, sino el elenco que la producción logró juntar, porque todos estos famosos realmente se han ganado el cariño del público, a fuego lento y bien sazonado.

Los televidentes también están demostrando fascinación por las pruebas de grupo, en donde han podido descubrir que aquellos que dicen no saber cocinar, tan inexpertos tampoco eran, uno de éstos es Héctor Suárez Gomís, quien dice no saber mucho de cocina, pero es dueño de lo que entonces muchos podrían llamar “talento nato”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Otro elemento importante de Top Chef VIP es Rodrigo Vidal, quien desde el día uno se robó el show conquistando no sólo a los jueces, sino también al público y así mismo a sus compañeros. Claro, lo está intentando con Carmencita, pero ésta se le resiste. Casi siempre le dice que no… aquí una muestra de lo que te decimos: View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

