Jennifer Flavin acusa a Sylvester Stallone de ocultar bienes conyugales en medio de su separación

Después de 25 años de matrimonio, Jennifer Flavin ha solicitado el divorcio a Sylvester Stallone y en los documentos judiciales obtenidos por TMZ, ha acusado a la estrella de Hollywood de ocultar bienes.

De acuerdo con el sitio de noticias, los documentos judiciales han revelado: “Según la información y la creencia, el marido ha participado en la disipación intencional, el agotamiento y/o el despilfarro de los activos maritales que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal”.

Y han añadido: “De acuerdo con la Sección 61.075 de los Estatutos de Florida, la equidad dicta que la esposa sea compensada y restablecida recibiendo una distribución desigual de los bienes maritales a su favor. Además, se debe prohibir al marido que venda, transfiera, ceda, grave o disipe cualquier activo durante la pendencia del procedimiento”.

La modelo presentó el pasado 19 de agosto una petición “de disolución del matrimonio y otras medidas” en un tribunal de Florida.

El actor -que tiene sus hijas Scarlet, de 20 años, Sistine, de 24, y Sophia, de 25, con su esposa- dijo posteriormente en un comunicado difundido por la revista People: “Quiero a mi familia. Estamos abordando amistosamente y en privado estos asuntos personales”.

Jennifer, que conoció a Sylvester en un restaurante de Beverly Hills, California, en 1988, celebró sus bodas de plata en las redes sociales a principios de este año.

Junto a algunas fotos de ella y su marido, Jennifer escribió en Instagram: “¡Feliz 25 aniversario de boda para nosotros! Gracias por mantenerme siempre riendo, amando y protegiendo a nuestra hermosa familia”.

La modelo también afirmó que su matrimonio mejoraba con el paso de los años.

“¡Nuestro matrimonio sigue mejorando cada año! ¡No puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas juntos!”. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Flavin Stallone (@jenniferflavinstallone)

Antes de confirmar su separación, diversos rumores aseguraban que había problemas en el matrimonio. Incluso, el actor avivó dichas especulaciones cuando cubrió un tatuaje de su esposa con la imagen de Butkus, el perro de su emblemático personaje cinematográfico, Rocky Balboa.

Sin embargo, un portavoz del también protagonista de ‘Scarface’ o la saga ‘Rambo’, aseguró en una nota compartida por el diario británico Daily Mail: “El señor Stallone quería renovar el tatuaje de su esposa Jennifer, pero desgraciadamente los resultados no fueron satisfactorios y no pudo arreglarse. En consecuencia, tuvo que cubrir la imagen original con un tatuaje de su perro en ‘Rocky’, Butkus”.

