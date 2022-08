¡Volvió el Gordito Power! Andy Ruiz confesó que subió de peso para enfrentar a Luis Ortiz

Faltan exactamente 10 días para que el pugilista mexicano Andy Ruiz se suba al ring para enfrentarse al cubano Luis Ortiz en el Arena Crypto de Los Ángeles.

En medio de la cuenta regresiva “El Destroyer” ha revelado que volvió a aumentar de peso, y está en la talla en la talla en la que se siente poderoso.

Durante una de las últimas sesiones de entrenamiento, Andy Ruiz dijo que actualmente está pesando entre 120 a 121 kilos, y eso le ha dado bastante confianza para lograr un buen desempeño ante el cubano, y por qué no, llevarse la victoria.

Además, afirmó que ese es el mismo peso que tenía cuando logró la victoria histórica ante Anthony Joshua por el título mundial de pesos pesados.

A modo de gracia, Ruiz afirmó que sigue “teniendo ese gordito power” que lo ha caracterizado durante su carrera profesional.

Vale destacar que cuando entrenaba con el Team Canelo, bajo los lineamientos de Eddy Reynoso, el mexicano bajó de peso hasta llegar a los 116 kilos, esto para la pelea contra Chris Arriola, en la que ganó por decisión unánime.

Sin embargo, en ese momento aseguró que no se sintió cómodo con ese peso.

Ruiz también dijo que para la pelea contra Ortiz no se ha sometido a una dieta rigurosa, y se confía en ejercicio que hace en el gimnasio.

“He hecho todo lo que he debido hacer. No tengo una dieta rigurosa, he estado comiendo bien, esa es la verdad. El peso viene y se va poco a poco. Lo más importante ha sido hacer ese trabajo duro en el gimnasio. Estamos enfocados en dar una gran pelea”, sentenció.

