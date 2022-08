“No le gusta entrenar”: Revelan el oscuro secreto de Andy Ruiz Jr.

Mucho se ha hablado de la supuesta indisciplina de Andy Ruiz durante sus preparaciones para las peleas, pues al parecer no le gusta mucho entrenar, y tiende a ausentarse en el gimnasio.

El entrenador Abel Sánchez, que durante un tiempo estuvo a cargo de la preparación del boxeador mexicano, habló sin contemplación sobre el secreto más oscuro de Ruiz.

“Andy Ruiz tiene mucho talento, el problema de él es que no todo el tiempo quiere entrenar. Va a pelear con alguien que tiene mucho que no lo hace y que es grande en edad, (refiriéndose a Luis Ortiz), no podría decirle quien va a ganar, pero será buena”, aseguró Abel Sánchez.

Sánchez no ha sido el único entrenador que ha hablado mal de Andy Ruiz, en cuanto a su disciplina se refiere, y lo que parece ser un secreto a voces, cada vez toma más fuerza.

“Lo entrené para una pelea, la del campeonato mundial. Andy es fuerte, tiene rapidez en las manos, es muy inteligente. No parece pegar duro, pero tiene su pegadita también. Lo malo es que no entrena como tiene que entrenar, piensa que por ser peso completo no tiene que entrenar tanto, pero si se aplicara volvería a ser campeón del mundo”, agregó Sánchez.

En relación a la desvinculación de Andy Ruiz del Team Canelo, Sánchez indicó que entiende bastante a Andy Ruiz, porque es normal que le de preferencia a Saúl “Canelo” Álvarez por sus calidad y trayectoria.

“Es difícil cuando tiene a una estrella como Canelo. Cuando yo estaba con Gennady Golovkin, es difícil tener otros muchachos que también quieren ser estrellas”, indicó.

Andy Ruiz enfrentará al cubano Luis Ortiz el próximo 4 de septiembre en el Crypto Arena de la ciudad de Los Ángeles.

