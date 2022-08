Andy Ruiz le restó importancia a las críticas por su físico: “Diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy”

Foto: Harry How / Getty Images

El boxeador Andy Ruiz subirá nuevamente al ring este próximo 4 de septiembre ante el cubano Luis Ortiz y aprovechando la previa de la pelea ESPN entrevistó a Destroyer y éste reveló algunos datos sobre su peso y las críticas que ha recibido por ello.

Y es que cuando se convirtió en el campeón de los pesos pesados fueron muchos en redes sociales los que lo criticaron por haber subido de peso y porque su imagen no concuerda con la que tiene que dar un boxeador profesional.

Los comentarios le hicieron bajar algunas libras pero se dio cuenta que ésto afectó su rendimiento, por lo que ahora el púgil comentó que se plantea volver a subir sin importar lo que digan, porque esas libras de más le dan el “poder” que necesita para los combates.

“Yo necesito tener ese peso para tener el ‘power’. Yo quiero estar fuerte y así es como vamos a estar. Mi papá me dice que diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy. Yo cargo el peso bien. Esto no es un concurso de cuerpos”, señaló para ESPN.

De igual manera habló sobre la pelea, su rival y lo que representa para él regresar a los cuadriláteros.

“Es una pelea emocionante, yo ando muy feliz. Sé que va a ser una pelea difícil y por eso escogimos un rival duro. Estamos listos para lo que venga el 4 de septiembre”, añadió.

Por último, Ruiz aprovechó para hablar de un hipotético rival en caso de poder conseguir la victoria contra el apodado King Kong.

“Si ganamos en septiembre, dicen que puede ser contra Deontay Wilder si sale del retiro o pelear contra Usyk o Anthony Joshua pero primero tengo que ganar a Ortiz. Contra Wilder es una pelea que a todos les gustaría mirar”, espetó.

El combate entre Andy Ruiz y Luis Ortiz será el primero que tenga el boxeador con ascendencia mexicana en un año, tras recuperarse completamente de una cirugía.

