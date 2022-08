Antiguo mentor de pedófilo suicida Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su casa a los 77 años

Steven Hoffenberg, antiguo socio y mentor de Jeffrey Epstein condenado en 1997 por estafa a través de un esquema Ponzi, fue hallado muerto el martes en su casa en Derby, Connecticut, a los 77 años, pero su identidad fue confirmada este viernes.

El Departamento de Policía de Derby le informó en un comunicado a Rolling Stone que los oficiales respondieron a un control de bienestar alrededor de las 8:00 p.m. del martes, cuando hallaron el cuerpo “de un hombre blanco en un estado donde no se podía hacer una identificación visual”, cuya autopsia inicial no arrojó signos de trauma.

Tres días después, el departamento dijo en horas de la mañana que la Oficina del Médico Forense Jefe confirmó que el hombre hallado sin vida era Hoffenberg.

El jueves, policías y dos mujeres entraron a un apartamento en Mont Pleasant Street y luego salieron con bolsas. Los investigadores señalaron que los registros del teléfono celular, el automóvil estacionado afuera de la casa y los registros médicos, indicaron que el hombre que murió era probablemente el hombre de 77 años.

Hoffenberg contrató a Epstein como consultor para su agencia de cobro de deudas Towers Financial en 1983, según The New York Times. Presuntamente le hizo un pago a Epstein de $25,000 dólares mensuales por las conexiones comerciales entre ambos, quienes lo usaron para atraer inversores en un intento fallido en 1987 de hacerse cargo de Pan Am Airlines.

Towers Financial vendió más de $460 millones de dólares en bonos, usando ese dinero para pagar intereses adeudados a inversionistas anteriores. Posteriormente Hoffenberg fue arrestado en 1994.

En aquel momento, los fiscales señalaron que se trató de uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia de Estados Unidos.

Finalmente Hoffenberg se declaró culpable de fraude postal, evasión de impuestos y obstrucción de la justicia, admitiendo haber movido dinero entre empresas para engañar a inversores que estaban obteniendo ganancias y expuso a Epstein como el “arquitecto” del esquema.

“Pensé que Jeffrey era el mejor estafador en dos pies”, declaró Hoffenberg al Washington Post en 2019. “Talento, carisma, genio, una mente maestra criminal. Teníamos algo que podía hacer mucho dinero. Lo llamamos Ponzi“.

Hoffenberg se declaró culpable de los cargos que enfrentaba en 1997, y fue sentenciado a 20 años de cárcel en una prisión federal.

Entretanto, Epstein fue arrestado en 2019, acusado de violar y traficar libremente a niñas y jóvenes. Sin embargo, fue hallado muerto en una celda antisuicidio en la ciudad de Nueva York en agosto de ese mismo año. Según la autopsia, se ahorcó.

Por su parte, la principal cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, fue arrestada en 2020 por el FBI mientras se mantenía prófuga de la justicia y fue sentenciada a 20 años de prisión en junio de este año.

Hoffenberg supuestamente pasó gran parte de sus últimos años de vida ayudando a víctimas de abuso sexual, y respecto a la muerte de Epstein, su antiguo aprendiz, manifestó a NPR: “Soy el primero en la fila para ayudar a las víctimas. A los 74 (años) me gustaría ir a las puertas del cielo para ayudar a las víctimas“.

Con información de Huffpost

